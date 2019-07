La Corea del Nord lancia due nuovi missili verso il Mar del Giappone

Dopo una settimana, la Corea del Nord mercoledì ha effettuato un nuovo lancio di due missili balistici a corto raggio, sempre al largo della sua costa orientale, verso il Mar del Giappone.

Il lancio odierno sarebbe stato effettuato dall'area di Wonsan, che si trova sulla costa orientale della Corea del Nord.

Questo lancio, come quello precedente, è da considerarsi come una risposta in relazione alle esercitazioni congiunte tra Usa e Corea del Sud che si terranno il prossimo mese. Si tratta di un appuntamento annuale che però la Corea del Nord voleva fosse eliminato dopo le promesse iniziali sul suo presunto venir meno alla produzione di armamento atomico che però, in base agli ultimi rilievi satellitari, potrebbe riprendere in qualsiasi momento.

I missili odierni sono stati lanciati alle 05:06 e alle 05:27 ora locale dalla zona di Kalma, vicino al porto di Wonsan.

Entrambi i missili hanno percorso un tragitto di 250 km e raggiunto un'altezza di 30 prima di perdersi nel Mar del Giappone, secondo quanto riportato dal ministro della difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che il lancio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza del Giappone.

Sei giorni fa, la Corea del Nord aveva lanciato due missili a corto raggio, uno dei quali aveva percorso circa 690 km e l'altro 430.

Con l'approssimarsi della data delle esercitazioni tra Corea del Sud e Stati Uniti, a questo punto, non è assurdo prevedere che si ripeteranno, se non addirittura si intensificheranno, i lanci di nuovi missili da parte di Pyongyang.