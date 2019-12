Anche il fine settimana dell'Immacolata, decine di migliaia di sardine hanno dimostrato che esiste un'altra Italia rispetto a quella, vigliacca, che gli estremisti di destra vogliono disegnare, basata sulla menzogna, sugli insulti, sull'odio, sulla contrapposizione, sulla paura dell'altro...

Così anche "ieri sera, in 15 città di tutta Italia, migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere una trasformazione del linguaggio politico, cantando a favore dell'integrazione, della collettività, dei diritti umani e del rispetto verso la Politica (con la P maiuscola)".

Ed è stato uno spettacolo...