Vediamo insieme alcuni Libri che apprezzerà chi ama la cultura giapponese e chi legge spesso manga.







Storie di fantasmi del Giappone

Un volume da collezione di grande valore per gli amanti della cultura giapponese, che si distingue per le eccezionali illustrazioni e le storie coinvolgenti che le accompagnano.

COME RECUPERARLO: Ecco il Link Amazon di questo volume.





Vi segnalo che è uscito dello stesso autore un nuovo volume intitolato “Spiriti e creature del Giappone” con illustrazione a colori!

Vi lascio il link Amazon anche di questo volume.





Il manga. Storia e universi del fumetto giapponese.

Pieno di citazioni su autori e serie più o meno conosciute, è una lettura consigliata per chi vuole approfondire su una delle più importanti forme d’arte giapponesi e, di conseguenza, alla cultura e storia nipponica.

COME RECUPERARLO: Ecco il link Amazon di questo libro.

Capire, fare e reinventare il fumetto

All’interno si trovano spiegazioni chiare e dirette su concetti fondamentali non solo nel mondo dei fumetti, ma anche di marketing e comunicazione. Troverai preziosi consigli su autori e opere per approfondire l'argomento ed immergerti nella creazione di un fumetto.



COME RECUPERARLO: Ecco il Link Amazon per questo volume.