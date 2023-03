Dopo anni di discussioni e dibattiti, sembra che il Ponte sullo Stretto di Messina sia destinato a diventare realtà. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il testo del decreto per la progettazione e la costruzione del ponte, il cui scopo sarà quello di collegare in modo permanente la Calabria e la Sicilia. Il decreto non è ancora stato reso pubblico nella sua forma definitiva, ma il MIT ha dichiarato che verrà integrato con alcuni dettagli tecnici che richiedono un'ulteriore approfondimento.

Il testo del decreto prevede la collaborazione tra il MIT e il MEF, oltre alla rinascita della Società Stretto di Messina con una nuova forma e governance. Per quanto riguarda il progetto, si riprenderà in mano quello definitivo del 2011, adeguandolo alle norme ambientali, tecniche e di sicurezza approvate negli ultimi anni. L'attuale cronoprogramma prevede la stesura e l'approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 e poi l'inizio dei lavori.

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà uno dei ponti strallati più lunghi al mondo, con una lunghezza di circa 3,3 km. Un ponte strallato è un tipo di ponte sospeso, in cui l'impalcato è sostenuto da numerosi cavi, chiamati stralli, che vengono ancorati a dei piloni di sostegno. Secondo il vice-presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ponte avrà numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto all'attuale traffico navale, la diminuzione dei tempi di percorrenza e dei costi per spostarsi da una regione all'altra, l'incremento dei flussi turistici in Calabria e Sicilia e la creazione di un volano economico per il Sud Italia. Tuttavia, questi vantaggi dovranno essere valutati e verificati concretamente.

Nonostante l'entusiasmo per la realizzazione del ponte, alcuni hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale che potrebbe avere la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Sono stati sollevati anche dubbi sulla fattibilità economica del progetto, dato che il costo stimato del ponte è molto alto. Tuttavia, per il momento, sembra che il governo italiano stia procedendo con la realizzazione del ponte, con l'obiettivo di creare un collegamento stabile tra le due regioni e di sviluppare l'economia del Sud Italia.