Sono stati 16.974 (ieri erano stati 16.168), il numero di nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, si è passati dai 334.766 di ieri ai 319.633 riportati oggi.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati varia dal 4,82% di ieri al 5,31% odierno. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 3.826.156.

A registrare il maggiore incremento di contagi è la Lombardia con 2.722 casi, seguita da Campania con 2.224, Puglia 1.867, Sicilia 1.450, Lazio 1.330, Piemonte 1.264, Toscana 1.206 e Veneto 1.085.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 510.023 (ieri 514.660). Tra i positivi, 3.417 i ricoverati in terapia intensiva contro i 3.490 di ieri, con un incremento di 211 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, 25.587 sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 481.019 le persone in isolamento domiciliare (ieri 484.801).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 3.200.196 (ieri 3.178.976).

Oggi sono 380 i decessi, con il totale che sale a 115.937.



Al 15 aprile sono 14.047.722 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari all'82% delle 17.121.360 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 9 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 4.179.129 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.