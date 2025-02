È con immenso entusiasmo e profonda gratitudine che annunciamo la presenza del libro "Eleonora Duse: Come l'onda sulla duna - La divina che divenne fuoco" delle edizioni Solfanelli al prestigioso Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 15 al 19 maggio 2025 nello spazio riservato al Ministero della Cultura (MiC).

Sotto la guida esperta e ispirata del direttore scientifico Pierfranco Bruni, abbiamo lavorato tutti bene e con passione e dedizione. Il nostro gruppo coeso e sempre interconnesso, ha condiviso idee, ricerche e forti emozioni per dare vita a un'opera che celebra una delle figure più emblematiche e influenti del teatro italiano e internazionale: Eleonora Duse.

I saggisti: Maria Teresa Alfonso Arianna Angeli, Admira Brahja, Micol Bruni, Marilena Cavallo, Antonella Colonna Vilasi, Lucia, Cucciarelli, Neria De Giovanni, Franca Silvia Desantis, Carmen De Stasio, Tonino Filomena, Rita Fiordalisi, Alberico Guarnieri, Maria Iannotti, Maristella Massari, Roberta Roberta, Antonietta Micali, Annarita Miglietta, Anna Montella, Maria Pia Pagani, IIppolita Patera, Giovanna Pezzillo, Tommaso Romano, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Patrizia Tocci, Matilde Tortora Katria Trifirò ed Emanuele Merlino per la postfazione.

Il volume rappresenta il frutto di un meticoloso lavoro collettivo, offrendo un ritratto esaustivo e penetrante della Duse. Esplora non solo la sua straordinaria carriera teatrale, ma anche le sfaccettature più intime della sua vita personale. La Duse, descritta come "l'onda sulla duna", ha saputo modellare e influenzare profondamente tutto ciò che la circondava, lasciando un'impronta indelebile nel mondo delle arti performative.

Il Salone del Libro del MiC sarà un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di teatro, letteratura e cultura. Questo evento offre un'opportunità inestimabile per celebrare la vita, l'arte e l'eredità culturale di Eleonora Duse, trasformando il teatro in un'esperienza quasi mistica.

Un ringraziamento speciale va a tutti i saggisti che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera monumentale. Il loro impegno instancabile ha permesso di creare un volume che celebra la grandezza artistica e umana della Duse, offrendo nuove prospettive e approfondimenti sulla sua figura.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questo evento straordinario e a scoprire questo tributo magnifico a Eleonora Duse, una donna che continua a ispirare generazioni di artisti e spettatori.