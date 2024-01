Il Thermalright Frozen Edge 240 White rappresenta l'apice dell'efficienza nel raffreddamento per CPU, offrendo molto più di un semplice sistema di dissipazione del calore. Questo straordinario refrigeratore ad acqua liquida, dotato di una ventola PWM da 120 mm, si distingue per il suo design innovativo in bianco Cold Row, garantendo prestazioni e estetica all'avanguardia.

La sua compatibilità con le piattaforme AMD/AM4/AM5 e Intel è solo l'inizio: la sua testa di raffreddamento di quarta generazione, completamente in metallo, assicura un'eccellente tecnologia di conducibilità termica con bassa resistenza termica. Il corpo della pompa vanta un suggestivo ARGB Halo, mentre la durata della testa di raffreddamento dell'acqua raggiunge le 40.000 ore, operando a velocità fino a 3300 RPM ± 10%.

Ma le caratteristiche distintive non finiscono qui. La testa del radiatore in lega di alluminio, la piastra di raffreddamento a lamelle in alluminio bianco 240 e la configurazione standard da 120 mm ad alta velocità offrono un raffreddamento ottimale, garantendo bassa resistenza e lunga durata per la CPU.

L'attenzione ai dettagli è un tratto distintivo di questo prodotto: realizzato in materiali isolanti PBT + PC, il refrigeratore liquido per CPU riduce le vibrazioni grazie ai cuscinetti angolari in silicone intorno alla ventola, contribuendo a un effetto di riduzione del rumore. I cuscinetti S-FDB sviluppati con cura risolvono il problema delle vibrazioni delle pale della ventola, garantendo un funzionamento silenzioso e una potenza di raffreddamento ottimale.

La sua ampia compatibilità con piattaforme Intel e AMD, insieme al fissaggio nero a doppia piattaforma in metallo per un'installazione agevole, lo rendono una scelta ideale per gli appassionati che desiderano prestazioni estreme senza compromessi.

Il Thermalright Frozen Edge 240 White non è solo un refrigeratore: è un'opera d'arte che combina funzionalità e stile, offrendo la soluzione definitiva per coloro che cercano la perfezione nel raffreddamento della CPU.