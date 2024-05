Cinque le priorità decise dal Consiglio europeo dei ministri degli Esteri del 27 e 28 maggio sulla Sicurezza e difesa dell'UE in un contesto caratterizzato da una combinazione senza precedenti di sfide e minacce, mentre sono in corso conflitti in Ucraina, Medio Oriente, Sahel e in altre aree del mondo.

Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina nel febbraio 2022, basandosi sulla Bussola Strategica e sulla Dichiarazione di Versailles del marzo 2022, il ruolo dell'UE come attore di sicurezza e difesa si è notevolmente rafforzato. Tuttavia, l'UE deve ulteriormente aumentare la propria prontezza alla difesa e migliorare la propria sovranità. Nelle sue conclusioni, il Consiglio definisce cinque priorità principali per il periodo a venire che gli Stati membri sono chiamati a implementare con urgenza:

Sostegno incrollabile dell'UE all'UcrainaL'UE è sempre più determinata nel suo sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Per continuare a fornire all'Ucraina e al suo popolo tutto il necessario supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con l'intensità richiesta, l'UE utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione, incluso il recentemente istituito Fondo di Assistenza all'Ucraina come parte dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) e l'addestramento e il consiglio tramite la Missione di Assistenza Militare dell'Unione Europea a supporto dell'Ucraina (EUMAM Ucraina). Viene inoltre evidenziata la prossima firma degli impegni di sicurezza dell'UE verso l'Ucraina, così come gli sforzi in corso per rispondere alle urgenti necessità dell'Ucraina, in particolare munizioni, missili, sistemi di difesa aerea e artiglieria, e droni.

Spendere di più e meglio insiemeLe conclusioni del Consiglio sottolineano la necessità di garantire la disponibilità di prodotti per la difesa e di rafforzare la Base Tecnologica e Industriale della Difesa Europea (EDTIB) affinché sia in grado di soddisfare le esigenze delle forze armate degli Stati membri e dei partner, se necessario. In questo contesto, il Consiglio sottolinea anche la vitale necessità di migliorare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati per l'EDTIB, e supporta il rafforzamento della cooperazione, portando all'integrazione progressiva della base tecnologica e industriale della difesa ucraina nell'EDTIB.

Aumentare la capacità di azione dell'UEIl Consiglio accoglie con favore l'importante lavoro di tutte le missioni e operazioni civili e militari della PSDC in varie parti del mondo, incluso il recente lancio dell'EUNAVFOR ASPIDES che ha già ottenuto risultati operativi.Il Consiglio ricorda inoltre l'importanza dell'EPF come strumento globale a supporto degli obiettivi PESC/PSDC dell'UE, permettendo assistenza mirata in materia di sicurezza e difesa in risposta alle esigenze dei paesi partner.Inoltre, il Consiglio incoraggia gli Stati membri a contribuire ulteriormente alla piena operatività della Capacità di Dispiegamento Rapido dell'UE entro il 2025 e ad attuare con urgenza l'Impegno per la Mobilità Militare 2024 (in allegato alle conclusioni).

Rafforzare la resilienza dell'UE e garantire l'accesso ai domini strategiciIl Consiglio ribadisce l'importanza di rafforzare la prevenzione, la rilevazione, la deterrenza, la resilienza e la risposta dell'UE alle minacce ibride, FIMI, informatiche e alle attività dannose che prendono di mira l'UE, i suoi Stati membri e i partner con lo sviluppo di strumenti dedicati come la Cyber Diplomacy Toolbox e l'EU Hybrid Toolbox.Inoltre, le conclusioni ricordano l'importanza dei domini spaziali, marittimi e aerei per la sicurezza e la difesa dell'UE e chiedono una rapida attuazione della comunicazione congiunta sul nesso tra clima e sicurezza.

Rafforzare le collaborazioniL'UE continuerà a rafforzare, approfondire ed espandere ulteriormente le partnership personalizzate e reciprocamente vantaggiose con i partner, basate su valori e interessi condivisi.In vista del prossimo Vertice delle Nazioni Unite sul Futuro, il Consiglio accoglie con favore lo sviluppo in corso della Partnership Strategica ONU-UE in materia di pace e sicurezza per adattarla alla nuova realtà geopolitica.Il Consiglio ribadisce che la partnership strategica dell'UE con la NATO, sostenuta dal forte legame transatlantico, è essenziale per la sicurezza e la stabilità euro-atlantiche. L'UE rimane pienamente impegnata a rafforzare, approfondire ed espandere ulteriormente questa partnership reciprocamente vantaggiosa, tramite dialogo politico e cooperazione nel quadro delle tre Dichiarazioni Congiunte del 2016, 2018 e 2023, nel pieno rispetto dei principi guida della cooperazione UE-NATO.Con l'obiettivo di portare la partnership UE-NATO a un nuovo livello, le conclusioni sottolineano la necessità di sviluppare e adottare un nuovo documento di attuazione completo e lungimirante che comprenda l'intero spettro della cooperazione UE-NATO entro la fine del 2024.Il Consiglio accoglie con favore la firma della Partnership per la Sicurezza e la Difesa con la Repubblica di Moldavia, la prossima con la Norvegia, e attende con interesse la firma di ulteriori accordi.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio invita inoltre gli Stati membri dell'UE a implementare il nuovo Impegno per la Mobilità Militare 2024, che mira a colmare le lacune rimanenti nella mobilità militare e quindi a garantire un rapido e fluido movimento di personale militare, materiali e mezzi - anche con breve preavviso e su larga scala - all'interno e oltre l'UE. Gli impegni delineati nell'Impegno per la Mobilità includono, tra l'altro: la priorità agli investimenti in infrastrutture a doppio uso e un nuovo livello di ambizione per i permessi di movimento transfrontalieri più rapidi.



Al termine del Consiglio sulla Sicurezza e difesa, il commissario agli Esteri Josep Borrell ha dichiarato che

"alcuni paesi Ue fino a poche settimane fa erano contrari a permettere all'Ucraina di usare le armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia... adesso hanno accettato di modificare questa limitazione. È chiaro che questa posizione è legittima sulla base del diritto internazionale, ma è una decisione individuale dei paesi Ue, nessuno forzerà questa decisione a livello europeo".

La possibile risposta della Russia?

Alla Izvestia il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non l'ha precisata, ma ha detto che il presidente è al corrente di tale possibilità e che i militari si stanno preparando, adottando misure adeguate.





Crediti immagine: Lockheed Martin