Finalmente l'estate è arrivata, e con lei la voglia di partire, anche solo per un weekend. E Fido? Quando è possibile, si prepara la valigia anche per lui. Gli italiani, infatti, dimostrano di considerare il proprio cane un membro della famiglia a tutti gli effetti. Tanto che il 69% dei padroni di cani viaggerà quest'estate con il proprio cagnolino, come rivela una recente indagine di Facile.it e condotta dall'Istituto di Ricerche EMG Different. Per la maggior parte dei casi, la destinazione è la seconda casa o un alloggio in affitto.

E se proprio non si può partire tutti insieme? Se l'alloggio o la meta non sono adatti al cagnolino? Diventa fondamentale lasciare il proprio cane in mani fidate e amorevoli, anche per sole 48 ore. Insomma, il guinzaglio si concede esclusivamente a persone di fiducia, che facciano sentire Fido amato e coccolato anche in assenza dei suoi umani.

Tra le formule più innovative, spicca sicuramente Ti Presto Fido, la piattaforma via web o app che mette in collegamento i proprietari di cani con volontari che gratuitamente si prendono cura degli amati cagnolini.



La sicurezza non va mai in vacanza

Ti Presto Fido è una community online che mette in relazione proprietari di cani che cercano volontari a cui affidare temporaneamente (dalla passeggiata sotto casa al periodo di una vacanza, appunto) il proprio beniamino, con persone che desiderano prendersi cura di un cane. Nata in Francia nel 2017, Ti Presto Fido è diventata una solida realtà anche in Italia.

La sicurezza e il benessere dei cani sono una priorità per Ti Presto Fido: i profili sono tutti verificati, prima dell'affido avvengono incontri conoscitivi tra proprietari e volontari, sono proposti servizi fondamentali come le cure veterinarie, l'assicurazione veterinaria e l'assicurazione per la responsabilità civile.

Insomma, il cane di casa dovrà sentirsi... a casa. Amato e in ottime mani.



Solo il bello dello stare insieme

Le persone che si iscrivono come volontari su Ti Presto Fido sono naturalmente degli amanti dei cani, e desiderano trascorre del tempo di qualità con un cagnolino. Se scocca la scintilla fra cane e umano, se sboccia una nuova amicizia, ecco trovata la soluzione migliore per le vacanze di tutti. Anche per le partenze dell'ultimo minuto, quelle improvvise che non prevedono l'organizzazione necessaria per portare il proprio cane con sé, si avrà la certezza di lasciare Fido in compagnia di chi gli vuole bene.



Testimonianze

Sono tante le testimonianze verificate lasciate sulla piattaforma da parte dei volontari. Il filo conduttore? Il bene che sanno farsi a vicenda cane e uomo, anche se per un breve periodo di tempo condiviso. Insieme, le difficoltà si ridimensionano e le gioie si amplificano.

Perché, come afferma con sicurezza Charlie Brown, "Felicità è un cucciolo caldo".



#1 "Mi sono iscritta come volontaria perché avevo appena perso il mio cane. Sono stata contattata nell’immediato e in poco tempo ho avuto la possibilità di passare del tempo con dei cagnolini. E questo mi ha aiutato tantissimo a gestire il mio dolore. Non ha niente a che vedere con i soldi, lo faccio per il solo amore che provo per gli animali. L’esperienza è davvero arricchente. Mi sono occupata di cagnolini che non conoscevo: di piccola e grande taglia, saggi, dinamici, calmi…È un’esperienza da provare. Solo gli appassionati di cani possono capire". Valeria



#2 "Sono una mamma dinamica. Ho una figlia autistica che adora i cani, con i quali riesce a entrare in comunicazione nell’immediato. Ha 17 anni e si sentirebbe molto meno sola se trovasse qualche compagno peloso… sotto la mia sorveglianza, naturalmente". Elena



#3 "Vivo con mio figlio di 7 anni e questa piattaforma mi ha permesso di fargli scoprire la felicità e l’amore che derivano dalla condivisione del proprio tempo con un cane. Non possiamo averne uno tutto nostro ma io sono cresciuta con dei pastori tedeschi e sono fermamente convinta degli effetti benefici dovuti alle interazioni con gli animali. Anch’io ho potuto riscoprire la gioia di condividere dei momenti con dei cani!"

Marta

#4 "Vivendo sola in un appartamento, passo spesso i miei weekend passeggiando nelle campagne e nelle aree verdi vicino a me. Adoro camminare. Non voglio imporre lunghi periodi di solitudine a un cane dovuti alle mie trasferte o agli impegni di lavoro settimanali, così ho optato per Ti presto Fido. Con Ti presto Fido, do una mano ai padroni per un weekend e riempio di affetto un cane allo stesso tempo!" Lucia

#5 "Amante dei cani, sono studentessa da ormai 5 anni. Sono una fuori sede, ho dovuto allontanarmi da casa e quindi anche dai miei adorati cani che mi mancano tantissimo. Mentre aspetto di rivederli, non posso adottare un cane qui, non gli dedicherei abbastanza attenzioni. Ho scoperto questo sito grazie a un’amica che immaginava che l’iniziativa mi sarebbe piaciuta. Dopo pochissimo, sono stata contattata da Paco e Olivia, due cagnolini adorabili! Faccio delle passeggiate con Paco per aiutare il suo padrone Carlo quando è al lavoro e mi prendo cura di Olivia un weekend al mese!" Francesca



Come Funziona Ti Presto Fido?

Il funzionamento della piattaforma è molto semplice. Basta iscriversi gratuitamente e creare in pochi passaggi il proprio profilo (come proprietario o volontario) per entrare in contatto con i membri della propria zona. I proprietari possono inserire una scheda con le caratteristiche fisiche e comportamentali del proprio cane. Ci si può così conoscere e soprattutto incontrarsi prima dell'affido, in modo che il cagnolino faccia amicizia con chi si prenderà cura di lui. Se tutto va a buon fine e si crea fiducia tra le parti, può iniziare il rapporto fra cane e volontario.



Come iscriversi a Ti Presto Fido?

online: https://tiprestofido.com

app: Ti presto Fido su AppStore e su Google Play