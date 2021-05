"Non vi lascio soli e senza musica, mai", scrive giustamente sui suoi social il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman.

Infatti, come giustamente continua sui social "6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, sono on air alla radio dalle ore 15 alle 16 su Radio Super Sound con il mio programma Soundback il suono che ritorna (www.radiosupersound.it, si può ascoltare in FM oppure online), mentre ogni sabato sera, causa coprifuoco, eccomi online. Dalle 22 e 30 sono su Facebook, dalle 23 e 30 su Instagram"

Tutto qui? Assolutamente no. Sandro Murru Kortezman è decisamente scatenato a livello di produzioni musicali in questo periodo. Le novità sono tante e tutte di qualità. "E' finalmente pronto il follow up de 'La Rumba Latina', che è stato un successo mondiale che ho prodotto come Kortezman. Non è tutto: sono in uscita diverse produzioni, realizzate in collaborazione con tanti dj producer italiani ed internazionali. Cito almeno Mitch B. e Le Petite Frency".

Hai anche altri dischi pronti per uscire?"E' pronto il follow up di 'Back to freedom', prodotta con Joer Bertè e Adam Clay. Stiamo solo aspettando il bel tempo per farle uscire sperando di poterle suonare nel locali all'aperto, vista la pandemia..."

Come credi che ripartirà la scena musicale? "Anche l'Italia risorgerà. Una volta vaccinati e raggiunta l'immunità di gregge, faremo come sta facendo la Gran Bretagna, dove sta ripartendo tutto, pian piano. Vorrei ripartire con una festa in piazza con almeno 12mila persone, simile a quelle che facevo qualche anno fa. Non chiedo altro".