Intervista al generale Carlo Landi sulle analisi fatte dagli esperti e dai media occidentali a proposito della crisi ucraina e più in generale della politica NATO verso la Russia.

Come si è arrivati al punto attuale? Come si evolverà la situazione? E come ci viene raccontata?

Landi suggerisce alcune chiavi di lettura partendo dalla sua lunga esperienza militare di aviazione e in ambito OSCE.

Tra le informazioni grossolane buttate al pubblico dai media italiani vi è per esempio la notizia del divieto per i soldati russi di portare con sé un telefonino in missione: Landi fa notare come sia una pratica assolutamente comune e ragionevole, quando peraltro il cellulare non è talvolta ammesso nemmeno in certi uffici ministeriali italiani.