Oggi18 febbraio ricorre l'anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743), sopranominata l’Elettrice Palatina, a seguito del suo matrimonio con l’Elettore Palatino Johann Wilhelm von der Pfalz Neuburg di casa Wittelsbach. L’ultima del ramo granducale della famiglia Medici, che governò Firenze per circa due secoli, che poi cedette la città al casato dei Lorena.

Una donna di cultura e molto intelligente, amante dell’arte e soprattutto di Firenze, per salvaguardare i beni di famiglia, Anna Maria Luisa de’ Medici, ha avuto il grande merito di stipulare con i Lorena, un atto legislativo, chiamato “Patto di famiglia”, con cui le collezioni d’arte de’ Medici venivano cedute al nuovo Granduca ma alla condizione che rimanessero vincolate “per sempre” alla città di Firenze e allo Stato-Granducato di Toscana.

Il patto entrò in vigore alla sua morte nel 1743 e salvò quindi, dalla certa dispersione di gran parte delle celebri e ricchissime collezione d’arte medicee.

Si deve dunque a lei la presenza nella città di Firenze di un patrimonio d’arte senza uguali, che rendono oggi la città del giglio una delle più belle al mondo.

Il Comune di Firenze ha commemorato questa grande donna con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha sfilato per le vie cittadine fino alle Cappelle Medicee in San Lorenzo dove è avvenuta la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba dell’Elettrice Palatina. Oggi a Firenze ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici.