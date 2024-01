"L'inizio di un nuovo anno per me è sempre occasione di bilanci" Ecco come racconta e suoi primi giorni di questo 2024 Ross Roys, dj producer toscana attiva nella scena elettronica italiana ed internazionale. "Pensando al 2023, due eventi in particolare mi hanno riempito di gioia: prima di tutto il mio rientro nel mondo dei club, con tante belle serate. E poi la conquista della finalissima del Tour Music Fest, manifestazione in cui mi sono posizionata tra i primi 6 artisti nella categoria dj producer".



Non mancano obiettivi importanti per il nuovo anno, per Ross Roys. "Tra i propositi per il nuovo anno c'è sicuramente sviluppare le skill che ho conquistato. E non solo: mi piacerebbe trovare un agente che mi aiutasse a farmi conoscere al di fuori del mio ambito, anche all'estero". Ovviamente, c'è anche tanto lavoro dietro ai buoni risultati di un'artista. "Il lavoro in studio è intenso, sia relativamente ad una nuova traccia in prossima uscita, sia per quel che riguarda la preparazione di nuovi show", conclude Ross Roys.

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.



Ross Roys Su Instagram Instagram.com/ross_roys

Ross Roys Su Spotify https://bit.ly/3DDj40m