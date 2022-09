Si straparla a proposito dell'annunciata vittoria di Fratelli d'Italia e della concreta possibilità che la Meloni guidi il prossimo governo. Si straparla - farneticando - di cacciata di Mattarella, uscita dalla Nato e dalla UE, ritorno dell' ideologia fascista, stravolgimento della costituzione e chi più ne ha più ne metta.

Ma nessuno, in questo delirio, che si sia reso conto che in caso di vittoria della destra, al grido di "Dio Patria Famiglia", quelli che verranno maciullati saranno i diritti civili e non solo, e cioè:

Aborto

Pillola del giorno dopo

Decreti anti omofobia

Unioni civili

Adozioni da parte di coppie omosessuali

Obiezione di coscienza

Eutanasia

Suicidio assistito

Insegnamento della religione nelle scuole

Contributi alle scuole cattoliche

Riforma dell' 8 per mille

Evasione fiscale della chiesa e degli enti ecclesiastici

e via elencando in un cupo ritorno a tempi che si sperava superati !

Questo è il VERO pericolo della vittoria di Giorgia Meloni, e non si tratta di supposizioni, ma di reali obiettivi chiaramente proclamati e annunciati.

A questo andremo incontro giulivi, mentre i vari tartufoni tipo Adinolfi & C., la CEI, gli oscurantisti movimenti pro-vita, pro-famiglia ecc. stapperanno bottiglie di prosecco.

Prepariamoci, e poi a guaio realizzato, sarà inutile strapparsi i capelli!