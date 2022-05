Di seguito il contenuto della lettera di invito del presidente Charles Michel ai membri del Consiglio europeo in vista della riunione straordinaria iniziata questo lunedì:

Il 30 e 31 maggio ci riuniremo in un Consiglio europeo straordinario per portare avanti le nostre discussioni su Ucraina, energia, sicurezza alimentare e difesa.L'Ucraina sta dando prova di coraggio e dignità incredibili dinanzi all'aggressione e alle atrocità russe. Fin dal primo giorno siamo stati risoluti nel nostro sostegno umanitario, finanziario, militare e politico al popolo ucraino e alla sua leadership. Continueremo a esercitare pressione sulla Russia. La nostra unità è sempre stata la nostra risorsa più grande, e continua a essere il nostro principio guida.Affronteremo la situazione in Ucraina nella nostra prima sessione di lavoro e il presidente Zelenskyy si unirà a noi in collegamento video all'inizio della discussione. Una delle nostre preoccupazioni più pressanti è assistere lo Stato ucraino, insieme ai nostri partner internazionali, nel far fronte al suo fabbisogno di liquidità. Discuteremo inoltre di come organizzare nel modo migliore il nostro sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina, dal momento che occorrerà un importante sforzo globale per riedificare il paese.Torneremo sulla questione dell'energia, compresi i prezzi elevati che colpiscono duramente le famiglie e le imprese. Se vogliamo affrancarci gradualmente, quanto prima, dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, dobbiamo accelerare la nostra transizione energetica. Sulla base delle decisioni prese a Versailles, discuteremo delle migliori modalità con cui portare avanti i lavori.L'aggressione militare della Russia rischia di avere un effetto drammatico sulla sicurezza alimentare a livello mondiale. I prezzi dei prodotti alimentari hanno subito un'impennata e molte parti del mondo sono esposte a gravi rischi di carestia e destabilizzazione. Nel corso della nostra riunione discuteremo delle modalità concrete con cui aiutare l'Ucraina a esportare i suoi prodotti agricoli utilizzando le infrastrutture dell'UE. Esamineremo inoltre le modalità con cui coordinare meglio le iniziative multilaterali a tale riguardo. Data la forte vulnerabilità dei paesi africani all'insicurezza alimentare, il presidente dell'Unione africana Macky Sall si unirà a noi in collegamento video per discutere di questo tema.La guerra della Russia contro l'Ucraina ha rafforzato ulteriormente la nostra ambizione di una difesa europea forte e coordinata. A marzo abbiamo incaricato la Commissione, in coordinamento con l'Agenzia europea per la difesa, di presentare un'analisi delle carenze di investimenti in materia di difesa e di proporre eventuali ulteriori iniziative per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea. La nostra priorità più urgente è coordinare gli sforzi degli Stati membri per ricostituire le scorte e costruire una base industriale europea. Discuteremo di come affrontare queste due questioni.

Prima dell'inizio della riunione, il premier ungherese Orban ha dichiarato che al momento non esiste alcuna possibilità di compromesso sull'embargo nei confronti del petrolio russo .

Lo stesso ha confermato anche la presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen: "Non ci siamo ancora". L'embargo è parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca che tra l'altro prevede di eliminare dal circuito SWIFT la più grande banca russa, la Sberbank.

Il primo ministro estone Kaja Kallas ha affermato che è realistico aspettarsi un accordo su un embargo sul greggio russo solo nel prossimo vertice dell'UE del 23 e 24 giugno.