Per la programmazione strategica di sistema nelle aree d’interesse nel porto l’Amministrazione comunale esprime parere favorevole alle proposte, emesse di recente dall’Autorità di sistema a Palazzo dell’Aquila dopo un confronto col Sindaco: nel documento inviato oggi a Messina e firmato dal Sindaco Midili e dall’Assessore ai Lavori pubblici Romagnolo, si puntualizza tuttavia che tale parere “si intende tassativamente subordinato alla condizione che vengano risolte le criticità esistenti sull’utilizzo di immobili e piazzali del Molo Marullo attraverso la realizzazione d’una nuova palazzina uffici, in modo da rilocalizzare alcune delle attività esistenti per fini istituzionali e nel contempo sia avviata di concerto col Comune un’azione di riorganizzazione degli spazi finalizzati alla riconversione degli edifici storici nell’ambito dell’area da destinare ad interazione città-porto”.

“Abbiamo dato il nostro nulla-osta alle attività propedeutiche all’avvio della redazione del Piano regolatore di sistema portuale – afferma Midili – in quanto le proposte che il Comune ha rappresentato all’Autorità portuale sono state prese in considerazione. Iniziando da Molo Marullo, l’obiettivo è liberare questa banchina, per restituirla alla fruizione dei cittadini, mentre attraverso la riorganizzazione degli edifici storici potremo utilizzare quegli immobili, per realizzare dei ritrovi turistici sul water front, come avviene in diverse capitali europee.

Altro punto riguarda lo spostamento del terminal aliscafi, sicuramente inidoneo visto che il porto di Milazzo registra il transito di un milione di passeggeri all’anno ed è assurdo accoglierli nell’attuale struttura di via Luigi Rizzo. Dal 2011 si chiede all’Autorità portuale di investire le somme per rendere operativo il pontile Eolie e spostarvi anche l’attuale Terminal, anche in maniera provvisoria in attesa della riqualificazione dei Molini, che a quel punto sarebbero sede idonea di questa struttura.

Abbiamo poi preso atto della volontà non solo di sbloccare i lavori della Banchina XX Luglio, ma anche di creare in corrispondenza della stessa un altro terminal dedicato all’ormeggio di navi per imbarco/sbarco di merci varie e poi c’è il passaggio importante della viabilità, dove si è preso atto della disponibilità dell’Autorità di sistema, ossia è quello di realizzare un collegamento con gli assi stradali principali afferenti allo svincolo “Milazzo” dell’autostrada Palermo-Messina”.