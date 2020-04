Era soprattutto un grande esperto di basket, ed era stato per molto tempo la voce che gli appassionati di quello sport avevano oramai imparato a riconoscere ed apprezzare seguendo gli eventi trasmessi dalla Rai.

Ma Franco Lauro, da ottimo giornalista sportivo, non si occupava solo di basket. Infatti, prima di approdare in Rai nel 1984, aveva iniziato la sua carriera in tv con il calcio commentando le vicende delle squadre della Capitale.

Nella sua carriera, Lauro ha commentato 8 Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), 6 edizioni dei Mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, 12 Europei e 3 Mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, varie edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

Franco Lauro è morto all'età di 58 anni, a causa di un malore, nella sua abitazione a Roma dove questo martedì è stato trovato ormai privo di vita.

Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri nel pomeriggio, dopo che si sono recati presso il suo appartamento in seguito alla segnalazione di una persona che non aveva ricevuto notizie del giornalista da un paio di giorni. il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto.