ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25.La società viola, che già era legata al tecnico siciliano da un contratto anche per la prossima stagione, ha scelto, insieme al Mister, di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l'intenzione di identificare un percorso di crescita sulle basi della buona stagione appena conclusa. Vincenzo Italiano, arrivato nel giugno scorso a Firenze, nella scorsa stagione ha guidato la squadra viola fino alle semifinali di Coppa Italia e al settimo posto finale in Campionato con conseguente qualificazione alla Conference League.Il Presidente Commisso e tutta la Società viola si complimentano con Italiano e i suoi collaboratori per l'accordo raggiunto augurandosi un futuro di successi e soddisfazioni per la Fiorentina e i suoi tifosi.

Questo il comunicato stampa odierno della società viola che pone fine ad una querelle che durava da fine campionato. Ma naturalmente, finita una polemica, ne nasce subito un'altra, con l'indiscrezione diffusa da un sito di notizie sportive che la Fiorentina sarebbe stata venduta per 350 milioni ad un fondo arabo. Lo stesso sito, che già in passato aveva annunciato una trattativa per la vendita del club andata ormai in porto tra il presidente Commisso ed un imprecisato oligarca russo.

La Fiorentina, tramite una dichiarazione ufficiale di Joe Barone, ha però ribadito che la società non è in vendita e che la notizia è priva di ogni fondamento.

"È importante chiarire per tutti noi, in particolare per Rocco e per me. La tifoseria va rispettata, tutti questi attacchi che abbiamo ricevuto a livello personale sia Rocco che io non sono accettabili, perché significa che non si rispetta la Fiorentina e la tifoseria. Ho appena letto un brutto commento per Rocco Commisso e per tutti noi: la Fiorentina non è in vendita, lo voglio precisare per l'ultima volta, per tutti quelli che mettono queste notizie false in un periodo in cui tutti noi stiamo lavorando per preparare la Fiorentina al prossimo campionato. Ripeto, la Fiorentina non è in vendita. Anzi, approfitto del momento per chiedere a tutta la tifoseria di starci vicino, perché stiamo costruendo una squadra con pazienza, e tutte queste notizie fanno male al mondo Fiorentina".



Crediti immagine: cs Acf Fiorentina