Mentre negli Stati Uniti il livello del contagio da Covid nelle ultime due settimane è in crescita dell'80% e New York ha aggiunto la California ed altri sette Stati alla lista di quelli per i quali è necessaria la quarantena, Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive, martedì era di nuovo in audizione al Congresso (stavolta al Senato) dove ha ipotizzato che il numero di nuovi casi negli Stati Uniti potrebbe più che raddoppiare, fino ad arrivare 100.000 al giorno, se il Paese non riuscisse a contenere l'ondata attualmente in corso.

Fauci ha fatto presente che il recente forte aumento dei contagi, concentrato in gran parte nel sud e nell'ovest, "mette a rischio l'intera nazione".

"Ora abbiamo oltre 40 mila nuovi casi al giorno, ma non sarei sorpreso se arrivassimo a 100.000, se non ci dovesse essere un'inversione di tendenza. E pertanto sono molto preoccupato".

Un'audizione, quella odierna a cui hanno partecipato anche il Dr. Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, il Dr. Stephen M. Hahn, commissario della Food and Drug Administration, e l'ammiraglio Brett P. Giroir, assistente al Segretario della Salute, Alex Azar.

Nella riunione, i senatori hanno posto l'accento soprattutto sui tempi per un vaccino efficace e sicuro contro il coronavirus. Rassicurazioni a parte, nessuno però ha dato una data certa sulla sua disponibilità.

Al 29 giugno sono 40.041 i nuovi contagiati dal Sars-CoV-2 nelle 24 ore, mentre 347 i decessi. In base al resoconto della JHU, il numero totale dei contagi da coronavirus in Usa è di oltre 2,6 milioni con 126.500 morti.