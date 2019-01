Le Corsaire e Lo Schiaccianoci, accoppiata vincente al Teatro degli Arcimboldi

Per la prima uscita pubblica dell'Accademia di Balletto, dopo le recenti festività ma rimanendo in clima festoso Natalizio, due autori quasi a confronto: Adolphe Adam e Pëtr Il'ič Čajkovskij. Per inaugurare gli appuntamenti “intheater” la Direttrice dell'Accademia Ucraina di Balletto, Caterina Calvino Prina, ha scelto Milano Teatro degli Arcimboldi, ormai consolidata preferenza, per presentare il “dittico” cui fil rouge testimone del tempo, alla preparazione dei giovani allievi ballerini dei primi corsi fino ai diplomandi, che danzeranno insieme alle “Étoiles” ospiti in “Le Corsaire e Lo Schiaccianoci. Un viaggio esclusivo tra enfasi ai movimenti che sottolineano l’atto spettacolare della danza tra “pop” dell'ottocento-novecento e il classico attuale, racchiuso in due composizioni di cui “Ognuno ha il suo racconto, capace di fermare il tempo”.





ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO

“Le Corsaire - Lo Schiaccianoci”

18 e 19 19 e 20

Gennaio Gennaio



Direttrice Accademia

Caterina Calvino Prina

Intervista di Anna Goffi

Musica

Pëtr Il'ič Čajkovskij

Adolphe Adam

Servizio e Regia Video

Angelo Antonio Messina





