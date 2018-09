Roma, il ministro Trenta ha incontrato Latorre e Girone: "Tutte le forze politiche e civili siano unite intorno ai nostri marò"

Il nuovo governo non ha dimenticato i due marò. Stamattina, infatti, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha incontrato i due fucilieri del battaglione S. Marco, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone .

"Ho incontrato Massimiliano e Salvatore. Il 22 ottobre si aprirà all'Aja l'arbitrato per stabilire chi, tra Italia e India, dovrà giudicarli. Ho espresso la vicinanza del Governo e di tutto il Paese. Occorre che tutte le forze, politiche e civili, siano unite intorno ai nostri marò"

ha affermato la Trenta dal suo profilo Twitter postando anche le foto del suo incontro con i due militari.





pic.twitter.com/VSaqHMFkCm — Elisabetta Trenta (@Eli_Trenta) September 10, 2018



I due militari sono stati incontrati separatamente:

"Oggi li ho incontrati separatamente come previsto, per esprimergli non solo la vicinanza di questo governo, ma di tutto il Paese, perché in questi casi occorre che tutte le forze politiche e civili, indistintamente, si mostrino unite e compatte intorno ai nostri due fucilieri di Marina!"

ha ribadito la Trenta in una nota.

Un segnale positivo da parte del nuovo governo che sembrava in un primo momento essersi completamente dimenticato del caso dei due fucilieri del S.Marco accusati ingiustamente di avere ucciso due pescatori indiani al largo delle coste del Kerala il 15 febbraio 2012.

Il parlamentare di Forza Italia Elio Vito aveva sottolineato come nessun politico del nuovo governo avesse incontrato i due militari italiani in un momento così delicato come quello dell'attesa delle decisioni del 22 ottobre.

Adesso c'è solo da sperare che non vengano ripetuti gli errori dei governi precedenti, soprattutto del governo Monti, che aveva rispedito i due fucilieri del S. Marco in India, asservendosi totalmente al governo di quel paese. Adesso si spera finalmente nel lieto fine della vicenda. Un lieto fine atteso da 7 anni.



Con il contributo di la sottile linea rossa