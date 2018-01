Finanza, anche a Davos s'è parlato delle monete virtuali

Il ciclone Trump ha fatto passare in secondo piano quasi tutto quel che è accaduto nel corso del WEF a Davos, anche se i temi discussi sono stati tanti e molto importanti.

Tra questi c'è stato anche il tema di Bitcoin e delle criptovalute in generale, un tema sul quale il numero uno del FMI ha lanciato un allarme, considerando che il loro valore di mercato è passato in poco tempo da meno di 20 a oltre 540 miliardi di dollari.

Per Christine Lagarde, il principale problema legato alle criptovalute è il loro utilizzo per occultare gli illeciti, come finanziamenti al terrorismo e riciclaggio.