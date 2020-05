Con l'aumento esponenziale degli acquisti online, complice chiaramente le restrizioni domiciliari, non poteva mancare la truffa del pacco postale!

Sullo smartphone compare la comunicazione che è in arrivo un pacco a tuo nome ma che è necessario intraprendere una precisa azione per poterlo ricevere.

Le soluzioni offerte dai criminali informatici possono essere numerose. Dal costringerti a compilare un form indirizzandoti ad un sito preciso. Chiaramente per carpire i tuoi dati, soprattutto, puntando ad ottenere i codici della carta di credito, anche se prepagata. Fino a chiedere il versamento di una somma irrisoria di pochi euro per sbloccare la spedizione.

In altri casi ti spingono a chiamare un costosissimo numero a pagamento, il più delle volte attivo in un paese straniero, per ricevere istruzioni sulla consegna che, magari, per qualche motivo non è andata a buon fine al primo tentativo.

Come spesso ricordano i garanti della sicurezza informatica non bisogna MAI intraprendete azioni che vengano proposte da comunicazioni ricevute spontaneamente senza che siano state espressamente richieste dall'utente.

Come può capitare, ad esempio, durante la fase di registrazione ad un servizio aziendale.

Un tentativo di smishing* ben congegnato. Perché in grado di superare anche le più consapevoli resistenze sapendo bene che in questo periodo molte persone hanno effettivamente un pacco in arrivo. Inoltre, a differenza della posta elettronica, dove siamo ormai abituati a ricevere quotidianamente mail di dubbia provenienza, il numero del proprio telefonino rimane ancora un canale comunicativo riservato ai propri conoscenti e alle attività commerciali a cui l'abbiamo comunicato, ad esempio, per ricevere la carta vantaggi dei supermercati.



*Smishing è un neologismo che nasce dalla contrazione delle parole SMS Phishing. A differenza dei pc e dei laptop attacca smartphone e telefonini, solitamente con comunicazioni urgenti che ti spingono a svolgere una attività nel più breve tempo possibile per non perdere una occasione.