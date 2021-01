"Mi sono sempre posto obiettivi importanti, ma nel tempo sono sempre o quasi riuscito a raggiungerli. Solo poco tempo fa pubblicare un disco con Purple Music era solo un sogno, poi è diventato un progetto e infine un risultato raggiunto".

Modus Dj, artista pugliese che da tempo vive a Milano e fa ballare con dj set e brani house di qualità. Il suo disco più recente, "Come and go with Me", interpretato da Andrea Love, è stato pubblicato nel 2020 da Purple Music, un punto di riferimento in ambito house e dintorni.

Non è stato un anno facile per Modus Dj, il 2020, come per nessuno di noi. Ma musicalmente i risultati non sono mancati: di "Come and go with Me" è uscito anche un bel remix curato da Jamie Lewis, il boss di questa label. Perché si tratta proprio una gran bella canzone.

Su Traxsource nel 2020 la musica prodotta da Modus Dj ha raggiunto ottimi risultati nel 2020: Un piazzamento in Hype Charts, Weekend Weapons, Essentials e due Features nelle Dj charts... e ben cinque piazzamenti nella Top 100 in questo shop musicale, il più utilizzato dai dj che cercano musica particolare.

E cosa fa in questo periodo di stop forzato un dj professionista? Prova a migliorare ancora, con nuova tecnologia e non. Ecco perché Modus Dj si è regalato nuovi "giocattoli" con cui continuare a mixare, per sé e per chi ha voglia di ascoltarlo online.







Chi è Modus? Social, photo, etc

