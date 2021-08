Dal suo profilo social, il sindaco di Firenze ha ricordato che alle 7 dell'11 agosto 1944, Firenze si svegliò con i rintocchi della martinella che annunciava l'inizio della battaglia che portò alla liberazione della città dalle truppe nazifasciste, grazie al sacrificio dei partigiani, uomini e donne, che donarono la vita per raggiungere tale scopo, e che ha permesso alla città di essere insignita della Medaglia d'oro al valor militare.

Bene. Detto questo, come è possibile che lo stesso sindaco Nardella possa essersi esaltato per aver ricevuto poche ore prima a Palazzo Vecchio Elon Musk, turista a Firenze, dichiarando:

"La tua presenza ci ispira per il futuro di Firenze e del mondo intero".

Ma che dichiarazione è mai questa? Ma se Nardella non ha amor proprio per sé... pazienza, affar suo. Ma perché, però, non dovrebbe aver rispetto per la carica che ricopre e la città che rappresenta?