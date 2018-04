Dopo l'attacco chimico a Douma, la guerra in Siria rischia di coinvolgere direttamente l'occidente

12/03/2018 13:09 - L'Osservatorio per i diritti umani in Siria, è un'organizzazione britannica nata con il compito di documentare quanto accade in Siria dallo scoppio della guerra civile, utilizzando una rete di… (Antonio Gui)

L'evolversi della guerra in Siria rischia di aumentare la tensione tra Israele e Iran

25/12/2017 13:24 - La guerra in Siria non solo si continua a combattere, ma sta mettendo a rischio, più di quanto non sia accaduto in passato, la stabilità del medio oriente. A preoccupare sono i combattimenti a sud… (Giuseppe Ballerini)