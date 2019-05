Conferenza a Bitonto per conoscere e combattere il Cyberbullismo ed i cybercrime

Nell'ambito dei progetti ed attività che si incardinano nella recente L. 71/17, l'istituto Vitale Giordano di Bitonto ha organizzato una conferenza prevista per il 29 maggio 2019 alle ore 17, dal titolo "Cyberbullismo, cyberstalking, cybercrime e reati informatici e deep web. Riconoscerli e combatterli." L'incontro in cui relazioneranno due illustri esperti, il giurista e criminologo prof. Bartolo Danzi(ordine europeo dei criminologi--Bruxelles) e l'ing. Antonio De Chirico esperto in alta investigazione informatica della Polizia di Stato, ha come precipuo fine di informare genitori, docenti, famiglie ed il territorio in generale sui rischi della rete ed insegnare a riconoscere e combattere il cybercrime. I nativi digitali, iperconnessi non hanno effettiva contezza dei rischi che si annidano nella rete e spesso divengono inconsapevoli perpetratori di gravi reati. La modifica del comportamento, quindi, alla base di tutto verrà analizzata dettagliatamente anche negli aspetti di Criminal profiling. Il Deep web, ed i suoi orrori della Cyberpedofilia. Un appuntamento importante e di eccellenza per alunni docenti e genitori nell'Auditorium del Vitale Giordano di Bitonto da non perdere.