"La mia presenza in conferenza stampa post-partita testimonia il nostro rammarico e la delusione per quanto accaduto oggi. Mister Inzaghi è profondamente dispiaciuto per gli episodi di stasera. La Salernitana è una squadra tenace e decisa a lottare per la salvezza fino all’ultima giornata. L’atteggiamento arbitrale, dal nostro punto di vista, è stato oggetto di forti perplessità. Questa è una Proprietà italiana e il Presidente Iervolino ha investito considerevolmente quindi esigiamo rispetto a fronte di questi sforzi.Crediamo che oggi le decisioni arbitrali abbiano pesantemente condizionato la partita.Ci sono episodi evidenti che hanno caratterizzato questa partita, l’espulsione di Maggiore è viziata da un fallo precedente su Simy non sanzionato, c’è un fallo di Gatti da espulsione non visto ed un atteggiamento arbitrale discutibile durante i novanta minuti. Costil è stato continuamente richiamato dall’arbitro, cosa non accaduta sul versante opposto. Ci sono episodi eclatanti.Ci faremo valere sui tavoli giusti, Figc, Lega ed Aia. Ci sono investimenti importanti che il presidente Iervolino ha fatto, li vogliamo difendere. Le piccole sono già fortemente penalizzate e stasera è stata un’altra testimonianza.Desidero ringraziare i nostri tifosi che ci hanno sostenuto magnificamente oggi, nonostante le avverse condizioni meteorologiche.

Le trattative di mercato sono sempre complesse. Confidiamo nell’esperienza di Sabatini e siamo convinti che la squadra verrà rinforzata nel miglior modo possibile in tempi brevi. La squadra sta lottando in modo lodevole anche contro le squadre più forti del nostro campionato".

Come si legge dalle dichiarazioni nel post partita di Salernitana-Juve, finita 2-1 per i bianconeri, rilasciate dall'Amministratore Delegato granata, Maurizio Milan, una nuova polemica sull'arbitraggio (che stavolta riguarda Guida) si aggiunge a quella nata dopo Inter-Verona (protagonisti l'arbitro in campo Fabbri e quello al VAR, Nasca).

Non una giornata fortunata per l'AIA, l'ultima del girone di andata di Serie A dove, casualmente, le due squadre in testa al campionato (Inter e Juventus) sono state aiutate (secondo gli avversari degli incontri con cui erano impegnate) a conquistare i 3 punti.