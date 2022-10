CASERTA - (Ernesto Genoni) - Dopo l’assemblea ordinaria dei soci, riprende a pieno regime il ricco programma di attività del CAB della Diocesi di Caserta, con monsignor Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, il Centro Apostolato Biblico diretto dal Prof. Sacerdote don Valentino Picazio.

Nell’articolato programma delle attività dell’anno pastorale 2022/2023, da Settembre a Giugno 2023, i corsi per l’Itinerario di Formazione per Animatori Biblici/Ebraico biblico che si svolgeranno nei giorni di lunedì per principianti (primo livello) e mercoledì (secondo livello), dalle ore 15.30 alle 17,30, nell’ Aula Magna della Biblioteca Diocesana in piazza Duomo a Caserta.

L’Animatore Biblico, per il CAB, è un laico/a, preparato sulla Sacra Scrittura, che offre alla comunità il suo carisma umano e cristiano allo scopo di diffondere tra il popolo la lettura, l’ascolto e la pratica della Parola di Dio, attraverso un servizio - missionario ed ecclesiale - svolto nei piccoli gruppi e nelle varie situazioni pastorali.

Nello stesso periodo, insieme ad altre numerose attività di minore durata, si svolgeranno i “Percorsi della Parola di Dio” lettura orante e familiare nelle comunità parrocchiali; “Iniziare i ragazzi alla Bibbia” con il metodo della “Biro a quattro colori”, ogni venerdì, dalle ore 11.30/12.30, via Redentore, 58; e CAB Giovani “Incontri Biblici per Giovani” nella Forania di Maddaloni.

Il Centro Apostolato Biblico (CAB) della Diocesi di Caserta si propone di promuovere la conoscenza della Sacra Scrittura e l'ascolto della Parola di Dio, attraverso un’azione di evangelizzazione, guidata dagli animatori biblici, dei quali cura una adeguata formazione secondo le direttive della Chiesa Cattolica.

Il 28 e 29 Dicembre prossimi poi, con inizio alle ore 09,00/fino alle 18,00, due giorni di Formazione Biblica, su la “Lettera ai Galati”, con don Giuseppe De Virgilio nell’Aula Magna Biblioteca Diocesana.

Tutte le attività del CAB prendono il via dall’Associazione Biblica "Eremo di San Vitaliano" che nasce nel 1996 come esigenza spirituale di molti cristiani laici della Diocesi di Caserta e si propone di colmare un vuoto culturale e spirituale, dovuto a molteplici ragioni che in passato non hanno favorito una partecipata frequentazione della Bibbia.

L'attività dell'Associazione – ci ricorda don Valentino Picazio - fu rivolta a stimolare e promuovere la conoscenza della Bibbia fra le donne e gli uomini del nostro tempo. La stessa Associazione, grazie alla buona risposta dei partecipanti alle varie attività proposte, quali settimane bibliche, incontri biblici, ritiri spirituali, convegni, seminari estivi ed invernali, ha dato vita e solide basi ad un vero e proprio Centro di Apostolato Biblico Diocesano, il CAB, creando un servizio costante per l'approfondimento e lo studio della Parola di Dio, anche mediante sussidi biblici ed altro materiale utile a chiunque ne faccia richiesta.