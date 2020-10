La performer e corista dei più grandi artisti della musica leggera italiana (Lucio Battisti, Mina, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Fabrizio De André – solo per citarne alcuni), torna in radio con un ironico ed istrionico brano che inneggia all’autostima.

In radio dal 9 ottobre.





“Favolosa” è la nuova canzone di Wanda Fisher, cantante italo-americana e corista dei più grandi artisti italiani (è la voce originale dei cori de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e ha preso parte come corista al tour d’addio di Mina). La canzone scritta da Ilaria Verona e Valentina Borchi e composta da Vincent Masini e Giovanni Cocco, descrive in modo ironico la quotidianità di una persona che si sente protagonista della sua vita come fosse una star. Una diva che ritiene la sua esistenza così interessante da poter essere oggetto anche di articoli di gossip, una perfezionista forte e sicura di sé alla ricerca spasmodica dell’uomo perfetto.

È un inno all’autostima in qualsiasi situazione e con chiunque, al piacersi fino in fondo anche con i propri difetti.



“Favolosa” prende ispirazione dalla sigla di un noto locale gay toscano. Il brano è stato prodotto, arrangiato e mixato da Giovanni Cocco (Cv Music Label). Il basso è stato registrato da Carlo Romagnoli, le chitarre da Andrea Bartelletti, le fisarmoniche di Giuseppe Spinelli e percussioni di Diego Guarino. Il pezzo si arricchisce inoltre dei cori di Carlotta Adamo, Alice Cozzi Letizia Ticozzelli, Francesca Vaccaro e Alessio Vannoni.

La canzone è pubblicata da “FARFALLINA”, realtà editoriale nata dall’idea di un team di musicisti e professionisti capitanati dalla direzione musicale ed artistica del fisarmonicista Giuseppe Spinelli, e da CV Music Label.



Nato da un’idea di Kevin Dellino, il colorato videoclip, annunciato da Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio 5 e presentato l’8 ottobre in anteprima sul portale Tgcom24, è stato realizzato da Ilaria Verona (35mmvideoproduction) e vede protagonista il modello e calciatore Matteo Alessandroni. Nel video spiccano anche personaggi come l’irriverente Simone Di Matteo (in un cameo), il ballerino Filip Simaz (in un assolo), Riccardo Remedi Dj, Daniele Pompili e Sgrodolina.

I costumi di Wanda sono stati curati per l’occasione da Andrea Ubbiali Couture, accompagnati da accessori creati apposta per lei da Capricci Pendenti by Lara Ferragni.

Etichetta: Farfallina/ Cv Music Label

Edizioni: Farfallina

Produzione: CV Music Label

Direttore di produzione e responsabile del progetto: Kevin Dellino

Radio date: 9 ottobre 2020



BIO

Wanda Fisher ha iniziato a 16 anni la sua attività artistica in Italia, subito dopo essersi trasferita dagli Stati Uniti con un diploma di canto e solfeggio ottenuto al conservatorio di Santa Cecilia. Italo-americana, in Europa è divenuta famosa per aver raggiunto le vette delle hit-parade in pieno periodo eurodance, con “Meteor Man”, “Chariot”, “Call me”,” Wuthering Heights” e “I Wanna Feel The Music”.

Parallelamente alla sua carriera solista, ha più volte collaborato, come corista, con grandi nomi della musica leggera italiana come Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Fabrizio De Andrè, Miguel Bosè, Ivano Fossati, Riccardo Cocciante, Cristiano Malgioglio, Vasco Rossi. È stata inoltre la voce dei cori presenti ne “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Nell'estate del 1978 ha fatto parte come corista dell'orchestra diretta da Pino Presti in occasione dei concerti d'addio di Mina al Teatro Tenda di Marina di Pietrasanta. L’incontro con il Maestro Gian Piero Reverberi, fondatore di “RONDO’ VENEZIANO”, e musicista per i più importanti artisti italiani (Mina, Battisti, Dalla, Pravo, Ramazzotti), ha contribuito in modo decisivo alla sua impostazione artistica. Lo stesso Reverberi l’ha voluta come vocalist in una produzione di musica classica esclusivamente per l’estero.

Wanda è stata protagonista in tv di spot pubblicitari come Coca Cola, Loreal, Studio Line, Marlboro (con la sua voce e in alcuni casi anche con la sua immagine). Ha partecipato anche ad alcune edizioni del Festival di Sanremo come corista. Nei primi anni ’90 l’artista è uscita con il suo primo disco “Meteor Man – Wuthering Heights”. Dopo due anni è arrivato il singolo “Chariot – Call me”. Seguono “Ride” e “I Wanna feel the music”. I suoi successivi album da vocalist solista sono stati una produzione solo estera del Maestro Gian Piero Reverberi. Dopo alcuni anni di tournée in giro per il mondo, l’artista ha poi pubblicato la compilation dance “EuroQueen – back to the 90’s”, un disco di brani editi e inediti per far rivivere gli anni della musica dance.

La sua somiglianza fisica con la cantante Ivana Spagna è sempre stata notevole così da farle decidere di esibirsi con un tributo fatto dei grandi successi internazionali dell’artista. Successivamente ha proposto invece una produzione ambient lounge dal Titolo “Sauna” diretta e prodotta da Cristiano Malgioglio. In seguito all’album, Wanda ha poi pubblicato un altro singolo dal titolo “Until I Die”, proposto anche in varie versioni remix. Tre anni dopo si è riproposta al pubblico con un pezzo raeggaeton dal titolo “Esta Vida Bum Bum Bum”, composto e arrangiato da G. Cagliano – G. Rosina – FunkHouser. Nell’estate 2018 è uscito il brano “What does he want”, prodotto dal deejay Daresh Syzmoon e incluso nella compilation “Hit Mania Estate 2018” distribuita da Universal. Nel frattempo Wanda Fisher è diventata anche un personaggio televisivo grazie a diverse apparizioni nella trasmissione “Pomeriggio5” di Barbara d’Urso. Proprio qui ha presentato nel 2019 la sua singola electro dance “Vita da Vip” con il featuring di Coccorock, un brano ironico e divertente promosso attraverso un tour, iniziato ai “Magazzini generali” di Milano e proseguito in tutta Italia. Nel gennaio del 2020 Wanda Fisher ha pubblicato il remix di “Vita da Vip” feat. Mr Musicante. Nella primavera 2020 esce per l’etichetta SAAR Records la cover de “Il mio canto Libero” di Lucio Battisti. Il brano, arrangiato da Giovanni Rosina per l’occasione ha coinvolto il Coro del Teatro San Carlo di Napoli, diretto dal Maestro Carlo Morelli. A ottobre 2020 arriva il singolo “Favolosa”.





Contatti e social

Official site: www.wandafisher.it

Instagram: instagram.com/wandafisher_official?igshid=1erdhhqe5l49p

YouTube: www.youtube.com/channel/UCJfbQOf9D9Tsa2_5Uv8VLug

Facebook: m.facebook.com/WANDAFISHEROFFICIAL/

Etichetta ed Edizioni FARFALLINA

Sito: www.farfallinaedizioni.it

Facebook: m.facebook.com/Farfallinaedizioni.it

Instagam: instagram.com/farfallinaedizioni?igshid=1rnbgwsiy2ru9

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCse9PVf3qs6MjmIZFMNKB0g

Etichetta e Produzione CV Music Label

Facebook: www.facebook.com/CV-MUSIC-LABEL-372795089488974

Instagram: www.instagram.com/cvmusiclabel/?hl=it