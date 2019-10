"Per nessun motivo al mondo" il nuovo singolo di Alessandra Nicita

Già disponibile sulle piattaforme e negli store, arriva in radio venerdì 11 ottobre "PER NESSUN MOTIVO AL MONDO" (prodotto da PopArt e distribuito da Azzurra Music) il nuovo singolo di ALESSANDRA NICITA, in finale per il Premio "Mia Martini 2019".

"PER NESSUN MOTIVO AL MONDO" commenta la cantautrice: "E' un grido di speranza, un inno alla vita e alla voglia di non arrendersi mai". Le note, la melodia e il ritmo ricordano un approccio malinconico ma al tempo stesso vivo e poetico in stile cantautorale.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere Alessandra Nicita comprende il talento e l'umiltà di una cantautrice forse d'altri tempi. Un'artista poliedrica, che sa passare da brani leggeri seppur impegnati socialmente, come il suo singolo "Carolina Carolina", a brani di maggiore profondità come questo che la vede tra i finalisti del Premio Mia Martini.

Il testo scorre veloce e aiuta a pensare che nella vita non ci si deve arrendere e si deve restare sempre se stessi. Un testo che Alessandra ha scritto quasi di getto, come spesso capita ad un artista ispirato.

Il brano "PER NESSUN MOTIVO AL MONDO" è stato realizzato con la direzione artistica di Mauro D'Angelo.



Alessandra Nicita nasce il 5 febbraio a Nardò (Lecce). È scrittrice, cantautrice e poeta. Vive e lavora a Bologna. Nel corso della sua carriera artistica ha ricevuto, tra gli altri, una targa d'argento al "Mare Festival - Premio Troisi" e un riconoscimento per la miglior colonna sonora del film "Credo in un solo padre" per la regia di Luca Guardabascio. L’incontro con Lucio Dalla ha rappresentato un passaggio fondamentale per la cantautrice, perché ha segnato il suo percorso artistico, come lei stessa ha più volte affermato. Ad agosto 2019 all’interno della rassegna Lungo il Tevere tenutasi a Roma, moderata dal regista del Ruggito del Coniglio di Rai Radio 2, Paolo Restuccia, si è esibita con alcuni suoi brani. Con il brano "Per nessun motivo al mondo" è tra i finalisti della XXV edizione del Premio Mia Martini, prestigioso riconoscimento musicale nato 25 anni fa per volontà del regista Nino Romeo a Bagnara Calabra, città natale di Mia Martini e diventato uno degli appuntamenti artistici più importanti d'Europa.