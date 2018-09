21 settembre, il pianobar di Cesare Bertolucci al Cost di Milano

Venerdì 21 settembre 18 Cost Milano propone una delle sue prime serate della stagione 2018/19. Anzi, il party del 21/9, che segna il confine esatto tra l'estate e l'autunno, è perfetto per scoprire tutte le novità del ristorante con musica in zona Corso Como (via Tito Speri n.8).

Le news sono molte e verranno annunciate presto... ma la sostanza resta. Cost è un dinner & dance d'eccellenza. Dall'aperitivo fino al mattino qui va in scena una serata perfetta per chi vuol divertirsi con gli amici, con stile, sorrisi, eleganza, piatti da gustare e pure tanta grande musica.

Venerdì 21 settembre la musica è quella di Cesare Bertolucci, uno degli artisti più richiesti in Italia per quel che riguarda pianobar e dintorni. Nei suoi show gli è capitato di duettare con Pupo, Buffon, Gigi Proietti e tanti altri personaggi. Ex calciatore professionista, ha iniziato a regalare emozioni ai locali mito della sua Toscana (dalla Capannina di Franceschi al Forte dei Marmi al Cafè Paskowski a Firenze) passando poi a far serate in tutta Italia, da Roma a Cortina. Spesso si esibisce anche all'estero. Ad esempio ha regalato le sue canzoni al Festival du Cinema Italien tenutosi a Bastia, in Francia. Dopo la live music di Cesare Bertolucci chi ne ha voglia continua a divertirsi, con uno scatenato set dei dj resident del Cost.