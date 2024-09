Sette le Ducati tra i primi dieci migliori tempi della Practice del GP dell'Indonesia, e sono anche cinque quelle in testa alla classifica, con quattro piloti italiani.

Il dominatore del venerdì è stato Enea Bastianini (Ducati), fresco vincitore della gara di Misano, che ha fermato il cronometro a 1:29.630, facendo registrare anche il nuovo record del circuito di Mandalika. Dietro di lui, Jorge Martin e Franco Morbidelli, entrambi su Pramac. Quarto tempo per l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Tutti e quattro sono distanziati da distacchi inferiori al decimo di secondo, tanto da essere racchiusi in appena 82 millesimi.

Quinta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati VR46), seguito da Fabio Quartararo (Yamaha) e da Marc Marquez (Ducati Gresini), settimo a poco più di due decimi e mezzo da Bastianini. Marquez, in curva 10, si è messo in mostra evitando una scivolata ormai certa con una manovra da manuale: ginocchio interno a terra, piede esterno che vola via dalla pedana e una nuvola di fumo bianco dagli pneumatici.

Acosta (KTM GASGAS), Di Giannantonio (Ducati VR46) e Vinales (Aprilia) completano la top ten.



Domani, sabato 28 settembre, l’ultima sessione di libere che anticiperà le qualifiche avrà inizio alle 4:10 ora italiana, mentre la gara Sprint è in programma alle 9, con i piloti che percorreranno 13 giri sui 4,3 chilometri del tracciato di Lombok.