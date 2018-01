IL PROGRAMMA PER L'ITALIA DI DOMANI! (di Raffaele Bruno - Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale - Candidato Premier)

In Italia sta avvenendo quello che succede quando un sistema esausta dal malgoverno collassa. Siamo di fronte a una classe dirigente che ha imposto agli italiani ben quattro governi, uno tecnico e tre politici, nominati attraverso inciuci di palazzo, mentre l'Italia è ormai invasa ogni giorno da migliaia di immigrati, la povertà aumenta, le famiglie e le aziende sono in ginocchio. L'Italia ha inoltre perso completamente la sovranità per quanto riguarda le scelte sulle banche, sui confini e sulla moneta. Siamo ormai succupi dei vincoli capestro imposti dall'Unione europea e dei politicanti di centro sinistra e cento destra, divenuti niente altro che tutti camerieri delle banche, dell'alta finanza e delle multinazionali criminali.

In vista delle elezioni politiche siamo perciò impegnati come Movimento Idea Sociale a preparare liste elettorali, sia alla Camera che al Senato, in quante più regioni sia possibile. Stiamo percio approntando un programma serio per l'Italia di domani, che si articola in pochi punti chiari. Eccone alcuni:1) bloccare le frontiere fino a quando all'ultimo italiano non sarà garantito la casa, il lavoro e la dignità ; 2) un'equa giustizia fiscale, 3) una seria politica estera che ci porti fuori dall'Euro e dal vassallaggio verso l'Europa e l'America 4) riqualificazione dei servizi; 5) abolizione di tutti i vitalizi e riduzione dei parlamentari, consiglieri regionali e personale politico a tutti i livelli, 6) eliminazione degli enti inutili, 7)aumento delle pensioni minime a mille euro ed eliminazione delle pensioni d'oro, 8) assegno mensile alle casalinghe, 9) reddito sociale ai disoccupati, 10) amnistia fiscale subito per fare ripartire l'economia.Raffaele Bruno