Rudi Garcia è stato ufficialmente presentato sui social da Aurelio De Laurentis e dal Napoli come nuovo allenatore dei partenopei il 15 giugno 2023 dopo aver firmato un contratto biennale con i campioni d'Italia in carica.

Il tecnico francese, 59 anni, ha già avuto un esperienza nel calcio italiano, avendo allenato nel passato la Roma. Garcia ha sottolineato la sua motivazione a vincere con il Napoli, e ha espresso la sua ammirazione per il calore dei tifosi partenopei.

Il Napoli, che ha chiuso la stagione 2022/2023 al primo posto in campionato, vincendo dopo 33 anni il tanto atteso scudetto. Il club ha avuto anche raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale nella massima competizione europea, la Champions League, scontrandosi contro il Milan. L'eredità lasciata da Luciano Spalletti rende alte le aspettative nei confronti del tecnico franco-ispanico.

Garcia è noto per il suo stile di gioco offensivo e dinamico, e potrebbe essere la scelta giusta per il Napoli, che vuole tornare a giocare un calcio simile a quello Spallettiano. Rudy Garcia dovrà anche partecipare molto attivamente alla sessione di mercato estivo a causa di diverse probabili cessioni. In primis si tratterà di Osimhen, dichiarato non incedibile, che è stato valutato 160 milioni da De Laurentis e da Roberto Calenda, agente del nigeriano. Su Victor Osimhen ci sono Paris Saint-Germain e Manchester United. Kim min Jae è ormai destinato al Bayern Monaco. Oltre a lui c'è anche l'interesse di club sauditi nei confronti di Lobotka e Lozano. Diego Demme, invece, tornerà probabilmente in Bundesliga, all'Herta Berlino.

In caso di partenza di Osimhen si pensa al danese Højlund. attaccante prodigio dell'Atalanta. Diversi sono i candidati al post Kim, Kevin Danso del Lens è in pole per il momento, ma occhio anche ad Hancko, centrale duttile del Feyenoord. La squadra di Rotterdam chiede 40 milioni. Al posto di Lozano potrebbe arrivare sotto l'ombra del Vesuvio, Edon Zhegrova 21 enne che milita nel Lille, arrivato 2 in Ligue 1. Il kosovaro, nato in Germania, è un buon palleggiatore e velocista, dotato di un ottimo dribbling ed abile anche nel fornire cross ai compagni. Nella fase di non possesso ha un pressing molto aggressivo che sarebbe ideale allo stile di gioco di Garcia.

L'arrivo di Rudi Garcia rappresenta un segnale di sfida da parte del Napoli nei confronti delle altre grandi squadre europee, con un nuovo allenatore e una squadra da rifinire ma che sicuramente darà il massimo per tornare al vertice del calcio italiano.