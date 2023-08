Il primo punto per l'Udinese e il secondo pareggio di fila per la Salernitana sono il risultato di una partita intensa e piena di contrasti a metà campo (alla fine 8 ammonizioni, 4 per squadra), quella che lunedì pomeriggio, all'Arechi, è terminata 1-1.

Nella prima parte del match i granata hanno provato a sorprendere i friulani con i tiri da fuori di Pirola e Bohinen, ma senza centrare la porta. I bianconeri hanno creato più occasioni, con Ochoa che ha salvato prima su Lucca e successivamente su un rimpallo sfortunato di Pirola.

Nella seconda parte del match il gioco si è fatto più aperto e i bianconeri hanno sbloccato il punteggio al 57' con una bella azione tra Lucca e Samardzic, entrambi schierati dal primo minuto dopo aver debuttato dalla panchina contro la Juventus. L'attaccante ex-Pisa ha servito di testa il compagno che in area ha segnato in rovesciata. Gli ospiti hanno sfiorato il raddoppio con Lovric, ma al 72' è arrivata la reazione della Salernitana: Candreva lancia in profondità Dia, che batte Silvestri con un tiro rasoterra sul primo palo da pochi metri. Nel finale i padroni di casa hanno avuto l'occasione per completare la rimonta, ma Silvestri ha respinto le conclusioni di Martegani e Candreva.



Nessuna sorpresa il risultato di Cagliari - Inter, nell'ultima sfida della Serie A. I sardi sono stati battuti per 2-0 dalla più quotata formazione di Simone Inzaghi che si è assicurata la partita già nel primo tempo, con un diagonale di Dumfries su assist di Thuram al 21' e una rete di Lautaro Martinez al 30', che gli ha così permesso di portare a 9 il suo score personale contro il Cagliari.

Nella ripresa i nerazzurri, anche cercando di gestire il risultato, sono meno pericolosi ed il Cagliari si fa più intraprendente anche se solo all'89' il subentrato Azzi costringe al miracolo il portiere svizzero Sommer. Sul fronte nerazzurro da segnalare un destro dal limite di Calhanoglu respinto dal palo.



L'Inter vince così entrambe le prime due partite di campionato per la quinta stagione consecutiva e, a punteggio pieno, in classifica raggiunge Napoli, Milan e Verona. La Salernitana è a 2 punti, mentre l'Udinese riesce a smuovere la classifica, lasciando a 0 punti solo Sassuolo, Empoli e Lazio.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1696261073341661529