Lunedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, è uscito il nuovo singolo di Martix, dal titolo “Binario 21”, brano tratto dal suo ultimo EP “Martix’s Vibes”. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il silenzio può essere assordante e l’indifferenza può diventare complice.

La nuova canzone di Martix dà voce a quell’indifferenza che ha segnato il passato e che, purtroppo, continua a persistere nel presente.

“Questo brano è un racconto non dalla prospettiva della vittima o del carnefice, ma bensì del testimone indifferente. Certo una storia di fantasia, ma basata in un contesto storico ben preciso e reale, quel maledetto Binario 21 nascosto nel sotterraneo della stazione Centrale di Milano. Come protagonista un macchinista di treni che in gioventù guidò i convogli della morte, mosso da un'indifferenza disarmante, quella stessa indifferenza che rende possibile ogni progetto di violenza di massa. Con questa canzone spero di smuovere qualche coscienza, perché temo che siamo destinati a ripetere sempre gli stessi errori"

Guarda il video: https://youtu.be/sUbHY2AYsiA



Biografia

Martix, all’anagrafe Martin Avena, cantautore italo-svizzero con all’attivo un album “Tutte le strade portano al mare” (2016) e diversi singoli pubblicati tra il 2018 e il 2021: Love of the common people (2018), Palma (2019), Bienvenido a Palma (2020), Le rose (2020), Quello che so (2021), L’isola dei soldi (2021). Luminarie spente (2023), Il mio castello (2024), New Vibration (2024) sono raccolte nell’EP “Martix’s Vibes” uscito a inizio 2025 dove si trova anche Binario 21 oltre ad un altro singolo. Il suo approccio alla canzone è spesso autobiografico, ricco di aneddoti vissuti, una scrittura “chitarra e voce “, dando la massima importanza sia al testo sia alla melodia, alla ricerca della giusta dimensione per la canzone per ottenere così un risultato ritenuto semplice ma originale. Ogni canzone è vissuta con autenticità e difficilmente va a ripercorre una via già esplorata.