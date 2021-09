Il marmo è utilizzato in tutto il Campidoglio degli Stati Uniti, negli edifici degli uffici del Congresso e in molti altri edifici governativi e commerciali per la sua bellezza, durata e relativa facilità di intaglio. Forma le superfici esterne e gli elementi interni come pavimenti, pareti, colonne e scale. Il marmo è anche comunemente usato per statue e altre sculture, sia all'interno che all'esterno.

Il termine marmo è applicato a molte varietà di pietra che sono state utilizzate in architettura e scultura fin dall'epoca classica. Il marmo si forma per metamorfosi, che si verifica quando le rocce contenenti il ​​minerale calcite (più comunemente calcare) vicino alla superficie terrestre vengono trascinate verso il basso da processi geologici e vengono ricristallizzate dal calore, dalla pressione e dall'azione chimica. Il colore del marmo risultante è determinato dalla quantità e dal tipo di impurità che contiene: il marmo bianco più puro ne mostra il minor numero, mentre altre varietà possono essere rosa, grigie, verdi, gialle o nere. Spesso si verificano venature o bande di diversi colori.

Il marmo è stato a lungo apprezzato in tutto il mondo per la sua bellezza e la relativa facilità di modellatura rispetto a pietre come il granito. Poiché era molto meno comune di altri tipi di pietra ed era difficile da trasportare in blocchi molto grandi, veniva utilizzato principalmente negli elementi architettonici decorativi, come i capitelli delle colonne, e nella scultura. La sua grana fine può contenere piccoli dettagli meglio della maggior parte delle pietre e la sua leggera traslucenza superficiale ricorda quella della pelle umana. È anche facile da lucidare e con l'invecchiamento diventa più resistente. Sfortunatamente, il marmo rimane poroso e viene facilmente danneggiato dagli oli della pelle umana, che portano a macchie gialle o brunastre, e, se all'aperto, dalle piogge acide.

I fondatori della nazione americana hanno tratto ispirazione architettonica ed estetica dalle antiche civiltà greche e romane, e i costruttori del Campidoglio degli Stati Uniti avrebbero prontamente usato il marmo se fosse stato disponibile. Tuttavia, all'inizio della costruzione non erano stati scoperti depositi nelle vicinanze, quindi l'arenaria è stata utilizzata per il rivestimento esterno e per gli elementi decorativi scolpiti. Nel 1816, tuttavia, il marmo veniva estratto lungo l'alto fiume Potomac e importato dall'Italia, e nei decenni successivi ulteriori scoperte e miglioramenti nei trasporti ne consentirono un uso molto più ampio in tutto l'edificio.

Quasi una dozzina di stati hanno fornito il marmo per aiutare a costruire il Campidoglio; viene utilizzato in pavimenti, battiscopa, scale, ringhiere, telai di porte, pannelli a parete, mensole, colonne e cornicioni. Il marmo del Massachusetts forma gli esterni delle estensioni della Camera e del Senato della metà del XIX secolo e il marmo della Georgia riveste i corridoi di collegamento del fronte orientale. Molte delle statue nel Campidoglio degli Stati Uniti sono anche scolpite nel pregiato marmo bianco estratto vicino a Carrara, in Italia, che è stato il favorito dagli scultori per secoli.

Altrove all'interno di Capitol Hill, tutti i principali edifici per uffici del Congresso sono rivestiti in marmo, così come la Biblioteca del Congresso John Adams e James Madison Memorial Buildings, e pavimenti in marmo, scale, pareti, colonne e sculture arricchiscono molti spazi interni.

Con il contributo di Le Pietre Srl