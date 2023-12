Navalny è stato trasferito in una colonia penale situata oltre il circolo polare artico. Nonostante un viaggio di 20 giorni verso il nuovo luogo di detenzione, che ha descritto come “piuttosto faticoso”, il maggior rappresentante dell'opposizione russa ha assicurato di essere di buon umore e ha invitato i suoi sostenitori a non preoccuparsi troppo per le sue condizioni.

Dopo 19 giorni che ne avevano denunciato la scomparsa, il 25 dicembre i suoi collaboratori hanno rivelato che è stato trasferito alla colonia penale n. 3 nel villaggio di Kharp, nel circondario autonomo di Yamalo-Nenetsk, 60 chilometri a nord del Circolo Polare Artico.

Nell'agosto 2023, Navalny è stato condannato a 19 anni di carcere da un tribunale di Mosca per estremismo. La regione di Yamalo-Nenetsk, dove si trova la colonia penale, è famosa per i suoi inverni lunghi e molto freddi con temperature oltre i 30° sotto lo zero, e si trova vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le più dure nel sistema dei gulag sovietici.

Navalny ha riferito di essere arrivato nella colonia penale sabato sera, dopo un viaggio dall'itinerario insolito, se non incomprensibile. Ha descritto il cortile del suo carcere come se fosse una cella confinante, solo leggermente più grande ma con la neve sul pavimento. Ha espresso gratitudine per il “sostegno” ricevuto.

Leonid Volkov, uno dei più stretti alleati di Navalny, ha sottolineato che la colonia penale di Kharp è "il posto più isolato al mondo", quasi impossibile da raggiungere, anche per la corrispondenza.