L'Unione europea ha sigillato i suoi confini esterni, nel disperato tentativo di rallentare la pandemia di coronavirus.

Per i prossimi 30 giorni, solo i residenti permanenti di ritorno dei paesi dell'UE (e dei cittadini del Regno Unito) potranno entrare nell'UE e nella zona Schengen. Tuttavia, i visitatori con un motivo essenziale per viaggiare (medici e diplomatici, ad esempio) sono esenti dal divieto, così come i lavoratori transfrontalieri e i passeggeri in transito. I movimenti all'interno dei confini del blocco rimangono consentiti, sebbene in alcuni paesi siano in atto restrizioni.

In tutta Europa, i governi hanno introdotto nuove misure per combattere il virus questa settimana. L'Italia, che ha avuto oltre 31.500 casi entro mercoledì, è rimasta in stato di blocco. La Spagna, il secondo paese più colpito in Europa, con 13.000 casi, ha prorogato uno stato iniziale di emergenza di 15 giorni.

L'esercito è stato schierato per imporre un rigoroso coprifuoco, che ha trasformato le principali città in città fantasma e il governo ha preso il controllo del settore medico privato.

L'Irlanda, che ha avuto 300 casi a metà settimana, ha promulgato leggi che conferiscono alle autorità il potere di chiudere raduni di massa e di arrestare i pazienti infetti se si rifiutano di autoisolarsi.

A partire da mercoledì, l'unico paese europeo a non avere il mandato di chiudere le scuole era la Bielorussia.