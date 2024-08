Le autorità italiane hanno notificato un ordine di fermo amministrativo di 60 giorni alla nave di ricerca e soccorso Geo Barents.

Il provvedimento arriva dopo che i team di Medici Senza Frontiere hanno portato in salvo 191 persone nel Mediterraneo Centrale in 5 diverse operazioni di soccorso, dopo che la nave aveva attraccato al molo Manfredi del porto di Salerno.

Tra i 191 migranti presenti a bordo, tre donne e 23 minori non accompagnati, oltre alla segnalazione di 12 urgenze sanitarie, anche a causa di ustioni.

È la terza volta che le autorità italiane impongono una misura punitiva alla nave di MSF per aver soccorso in mare delle persone in pericolo, "un obbligo non solo morale ma legale". Ma la strategia "criminale" del governo (post) fascista guidato da Giorgia Meloni è chiara nel farsi propaganda sulla "pelle" di migranti le cui vite possono essere sacrificate per il consenso elettorale.







Crediti immagine: @MSF_Italia