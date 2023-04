L'abbattitore di orsi, Maurizio Fugatti, ha comunicato che la scorsa notte è stata catturata JJ4. L'orsa dopo la cattura è stata trasportata al recinto Casteller, dove già è imprigionato M49.

Come confermato dalle prime ipotesi circolate, JJ4 era insieme a tre cuccioli. Pertanto, l'aggressività dell'animale che lo scorso 5 aprile ha portato ad uccidere Andrea Papi è spiegata dal difendere l'incolumità dei piccoli che, adesso, sono liberi ma in grado comunque di essere autonomi, secondo quanto dichiarato dagli esperti.

Un aspetto, ovviamente, che il presidente della PAT si è ben guadato dall'analizzare nella sua solita conferenza stampa autocelebrativa in cui ha incolpato chiunque di quanto avvenuto, chiedendo di aver chiesto al TAR di anticipare la discussione in cui il tribunale dovrà decidere dell'abbatimento di tre orsi.

Come sempre, anche in questo caso, l'abbattitore Fugatti non ha neppure ipotizzato una qualche pur vaga responsabilità della Provincia che lui rappresenta nell'aver mancato nella corretta applicazione, nel corso degli anni, del piano di ripopolamento degli orsi in Trentino. Elettoralmente, in questo periodo, è più conveniente dire vanno abbattuti.

Non dello stesso avviso Enpa, Leidaa e Oipa che in una nota diffusa dopo la cattura di JJ4 diffidano la Provincia autonoma di Trento dal mettere in atto qualsiasi azione che possa ledere l'incolumità dell'orsa:

"Il decreto del Tar che sospende l'ordinanza di abbattimento deve essere rigorosamente rispettato, altrimenti", avvertono le associazioni, "difenderemo l'orsa e i suoi piccoli in tutti i modi consentiti dalla legge".