Un’occasione per riscoprire i borghi bellissimi che costituisco la dorsale enogastronomica d’Italia. Il 28 e 29 settembre a Castiglione in Teverina (VT), tipico borgo della Tuscia situato su un colle, vicino al confine con l’Umbria e a pochi passi dal Fiume Tevere, immerso in un silenzioso paesaggio agreste, ha avuto luogo la manifestazione “Borgo con Gusto” promossa dalla Rete d’Impresa Castiglionese.

Nel corso dell’evento c’è stato anche un educational tour riservato ai giornalisti dell’enogastronomia nazionale. A Castiglione in Teverina vale la pena una visita guidata al MUVIS, il “Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari” più grande d’Europa con 2000 m² di spazi espositivi, situato nel cuore del borgo di Castiglione.

Il museo è inserito all’interno del vasto ed articolato complesso produttivo dei Conti Vaselli ovvero nella grande cantina distribuita su 5 piani (1° piano, piano terra e 4 piani sotterranei), non più in uso da quasi 20 anni. Il percorso è una discesa nella collina alla scoperta della produzione vinicola “di ieri”. Si scende per 27 metri sino a raggiungere la “Cattedrale” (al -4) in cui è possibile ammirare gigantesche botti del diametro di tre metri.

Il programma ha compreso nel pomeriggio la presentazione della Guida “I Sapori della Tuscia” – Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese- del giornalista Antonio Castello. Domenica 29, alle ore 16,30, si è tenuta una tavola Rotonda dal tema: “Enologia e Gastronomia, volani del turismo castiglionese. Proposte e iniziativa di sviluppo” che ha visto gli interventi di esperti e giornalisti di settore.

Al termine, in Piazza San Giovanni nel centro storico del borgo, c‘è stata la presentazione di varie tipologie di libri. Allietato dalla musica dal vivo di talentuosi musicisti, ci sono stati assaggi di vini e di prodotti tipici locali.