Dopo un tour acustico, nei teatri, durato tre anni, e culminato nel grande evento "MTV UNPLUGGED NEGRITA", la band aretina ha annunciato, a sorpresa, il ritorno live, in elettrico nei club, per un lungo tour, in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio.



La notizia è stata accolta, con grande entusiasmo, dal pubblico e, per ringraziarlo dell’affetto dimostrato e, far fronte alla richiesta di ulteriori biglietti, la band ha deciso di aggiungere tre nuove date, che raddoppiano gli show di Nonantola, Cesena e Milano: il 14 ottobre al Vox di Nonantola (MO), il 25 ottobre all’Alcatraz di Milano e l’11 novembre al Vidia di Cesena.



E proprio le due date di Nonantola del 13 e 14 ottobre (Vox), insieme a quella Milano del 24 ottobre, sono le prime date sold out, insieme alle date di Ciampino (Orion) del 18 ottobre, Ferrara (Teatro Comunale) del 30 ottobre e Padova (Hall) del 3 novembre. Pochi biglietti disponibili per le restanti date. La prevendita è attiva, su Ticketone, al link https://www.ticketone.it/artist/negrita



Nel tour, che prenderà il via, tra pochi giorni, dal Gran Teatro Morato di Brescia, i Negrita torneranno all’energia esplosiva, a cui hanno abituato il proprio pubblico, negli anni, durante i propri live, portando, sul palco, le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.

"Niente è più Rock che alzare, a dieci, il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all'elettrica." – ha dichiarato la band.

Con il sound che li contraddistingue, rimasto infrangibile, nel tempo, grazie alla solidità tecnica e interpretativa e, con la propria identità unica, grazie alla continua ricerca musicale che li esclude da ogni genere, la band riproporrà, nella versione originale, canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da “Mama Mae" a "Rotolando verso sud", oltre a "Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “A modo mio", “In Ogni Atomo”.



Il tour è organizzato da Vertigo e queste sono le date annunciate:

30.09 Brescia, Gran Teatro Morato

01.10 Fossalta di Portogruaro (Ve), Palmariva Live Club

06.10 Napoli, Casa Della Musica

07.10 Modugno (Ba), Demodè

13.10 Nonantola (Mo), Vox – SOLD OUT

14.10 Nonantola (Mo), Vox – SOLD OUT

18.10 Ciampino (Ro), Orion – SOLD OUT

20.10 Firenze, Tuscany Hall

21.10 Senigallia (An), Mamamia

24.10 Milano, Alcatraz – SOLD OUT

25.10 Milano, Alcatraz

27.10 Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

28.10 Fontaneto D’Agogna (No), Phenomenon

30.10 Ferrara, Teatro Comunale – SOLD OUT

31.10 Mantova, Palaunical

02.11 Trento, Sanbapolis

03.11 Padova, Hall – SOLD OUT

10.11 Cesena, Vidia

11.11 Cesena, Vidia

I Negrita sono: Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi, Cesare "Mac" Petricich.

Band: Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (tastiera), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Rockol è media partner del tour.



INFO:

www.negrita.com - https://www.instagram.com/negritaband/ -https://twitter.com/negritaband

https://www.facebook.com/negritaband/