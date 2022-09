In console venerdì 23 settembre all'Hotel Costez di Cazzago (BS), in piena Franciacorta, c'è il sound di Dader, mentre alla voce arriva Mapez. E' una coppia di artisti ben conosciuta in questo locale, capace di mettere energia ed il sorriso a chiunque. Sabato 24 un'altra coppia di professionisti molto amati in questo spazio: Brio al microfono e Steven Nicola al mixer. Anche in questo caso ritmo e ottima musica, ovvero la colonna sonora perfetta per i drink ed i sorrisi che ogni weekend vanno in scena all'Hotel Costez.

Infatti, per chi ama l'universo Costez, il brand legato al divertimento creato da Paolo e Francesco Battaglia, c'è una bella notizia: da qualche settimana, con qualche ora d'anticipo rispetto all'inizio ufficiale dell'autunno 2022, è riaperto l'Hotel Costez, a Cazzago (BS), music bar perfetto per rilassarsi con gli amici, ogni weekend. E' una bella alternativa, ancora più easy rispetto al grande show club di Telgate (BG), il #Costez: infatti l'ingresso è sempre libero con consumazione facoltativa, una formula che facilità il divertimento.

Hotel Costez è Music bar aperto dalle 23 a tarda notte. Lo slogan di questo spazio racconta un po' tutto: Music & Premium Drinks made with love... ovvero qui la musica, fatta di dj set sempre accompagnati da un vocalist che dà energia e drink sono sempre proposti con cura… e con amore.

Si sceglie tra cocktail d'eccezione, bollicine e proposte sempre diverse dai bartender, si ascolta ottima musica, si chiacchiera con gli amici...

Riassumendo, all'Hotel Costez, uno dei locali gestiti da Paolo e Francesco Battaglia, dalle 22:30 alle 3 del mattino vanno in scena serate piene di musica e divertimento. Tra canzoni da cantare, classici del momento, calici di Franciacorta, drink e bicchieroni… il relax è assicurato.







Hotel Costez, Music & Premium Drinks made with love

Info 331.9874644 (Alessia)

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS)

Ingresso libero e consumazione facoltativa