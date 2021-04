Eppure, se avesse voluto, Maria Elisabetta Alberti Casellati avrebbe potuto forse risolvere la crisi Alitalia se per i suoi spostamenti, invece del Falcon 900 del 31° stormo dell'aeronautica militare, avesse scelto uno dei voli della nostra compagnia di bandiera.

Ma perché? Quanti voli ha effettuato la Casellati con il Falcon 900? In un anno, sono stati 124, per lo più sulla tratta Roma-Venezia e Venezia Roma. In pratica, voli di andata e ritorno tra casa (Venezia, dove abita) e bottega (Roma, dove si reca per presiedere le riunioni del Senato).

Ma sei di quei voli sono stati però tra Roma e la Sardegna, destinazione Alghero, dove la presidente Casellati è andata in vacanza.

Ma è normale che la seconda carica dello Stato usi un volo di Stato per andare a lavorare e andare in vacanza?

Secondo "fonti" di Palazzo Madama, citate da Repubblica che per prima ha riportato la notizia, la Casellati copriva la tratta Padova-Roma prevalentemente con voli di linea o in treno. Ma a seguito della pandemia, secondo quanto riferisce il suo staff, da marzo a maggio dello scorso anno, durante il lockdown, la presidente rimane sempre a Roma. Poi, comincia a usare il Falcon di Stato perché non può fare lunghi percorsi seduta in macchina per un problema alla schiena.

Cosa ci sia di logico in una tale dichiarazione non è comprensibile, a meno che non sia sottinteso che per paura del contagio non volesse rischiare di viaggiare con altre persone in treno o in aereo e, per tale motivo, ha iniziato ad usare un aereo privato che invece avrebbe dovuto usare solo per motivi istituzionali.

Essendo espressione della destra parlamentare, gli scandalizzati di professione di Lega e FdI stavolta non hanno nulla da dire. Non è così invece per i 5 Stelle che possono pertanto rispolverare l'indignazione di una volta, messa in soffitta dopo l'alleanza con il Pd.

Questa la dichiarazione del senatore Gianluca Perilli..."In base a quanto riportato oggi da un quotidiano, la Presidente del Senato Casellati avrebbe utilizzato per ben 124 volte l'aereo di Stato per i suoi spostamenti in Italia dal maggio del 2020 a oggi. Un volo ogni tre giorni: è un numero abnorme che richiede evidentemente delle spiegazioni da parte sua. Ci aspettiamo che la Presidente dica se corrisponde al vero e, se sì, il perché ha compiuto questa scelta. E' importante oltre che urgente, visto che è un questione di trasparenza delle istituzioni verso i cittadini. Si tratta di un ingente utilizzo di denaro pubblico per spostamenti che, per lo meno in buona parte di essi, è possibile fare con i mezzi a disposizione di tutti".

Questa, quella del suo collega Andrea Cioffi... "Se, come riportato oggi da un giornale, la Presidente del Senato Casellati ha preso per 124 volte il volo di Stato in un anno, siamo di fronte ad uno sfregio verso gli italiani. La Presidente non può collocarsi al di sopra di tutti i cittadini. Noi del #MoVimento5Stelle abbiamo sempre detto che i rappresentanti del popolo sono cittadini in Parlamento e pensiamo che tutti gli eletti debbano attenersi a questo principio. Questi comportamenti invece fanno pensare ad un totale scollamento dalla realtà del Paese. Nessuno può permettersi un uso così spregiudicato dei voli di Stato, alcuni addirittura per andare in vacanza. Aspettiamo che la Presidente ci dica qualcosa sull'argomento".

E la Casellati come si è giustificata? Per ora non lo ha fatto, ma non è detto che ciò le possa bastare per far passare il fatto nel dimenticatoio.