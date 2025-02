Nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino, i granata e il Genoa hanno dato vita a un confronto equilibrato, conclusosi con un pareggio (1-1).

Il Torino è partito con maggiore aggressività, cercando subito di imporre il ritmo. Nikola Vlasic si è subito reso protagonista, impegnando il portiere Leali con un tiro dal limite dell’area già nelle fasi iniziali del match. Nonostante qualche tentativo rossoblù, come l’azione al 41’ in cui Martin ha servito Vitinha prontamente bloccato dall’intervento di Sosa, i padroni di casa hanno mantenuto il controllo della gara, portandosi in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una sfortunata deviazione di Morten Thorsby, su corner battuto da Lazaro.

La ripresa ha visto il Genoa reagire con orgoglio. L’allenatore rossoblù ha scommesso sui cambi, inserendo Junior Messias e Zanoli al posto di Vitinha e Miretti. La mossa si è rivelata decisiva: al 68’, un errore di Coco è stato sfruttato proprio da Messias, che ha servito un assist perfetto a Andrea Pinamonti. L’attaccante, freddo sotto porta, ha firmato l’1-1 con un tiro preciso. Il match si è riaperto, con entrambe le squadre alla ricerca del colpo grosso. Da segnalare l’azione pericolosa di Ekuban, fermato da Maripan in scivolata, e i tentativi di Ricci e Walukiewicz, entrambi fuori bersaglio.

Nei minuti finali le emozioni non sono mancate. Nel recupero, il neoacquisto granata Cesare Casadei ha staccato di testa su un altro corner, mancando di poco lo specchio della porta.

Pochi istanti prima del fischio finale, due episodi - nella stessa azione - sono stati ignorati dall'arbitro Feliciani e dal VAR Di Paolo. Prima Matturro atterra Adams in area: Feliciani fa segno che per lui è tutto regolare... può starci. Nel prosieguo dell'azione, però, vi è un clamoroso fallo di Sabelli che tira giù Sanabria, trattenendolo per la maglia e impedendogli così di colpire di testa un cross dalla destra che poteva diventare un possibile palla gol. Feliciani non fischia, il VAR non lo chiama a rivedere il fallo evidente al monitor in campo e il Torino viene derubato di un rigore sacrosanto.

È il secondo macroscopico errore in questa 24.a giornata... e siamo solo a metà delle partite disputate.