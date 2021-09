Negli ultimi anni i prezzi degli smartphone sono aumentati sempre di più (soprattutto quelli dei dispositivi di fascia alta). Questi aumenti sono in parte giustificati da un miglioramento generale delle prestazioni e dall'utilizzo di materiali di qualità superiore (vetro e metallo al posto del policarbonato). Alcune persone, però, vogliono spendere poco e proprio queste potrebbero trovare interessante l'OSCAL C20.

L'OSCAL C20 si posiziona nella fascia bassa del mercato tanto che può trovarsi in offerta anche a meno di 50 euro.

Ovviamente il dispositivo non presenta caratteristiche di altissimo livello e non può essere paragonato a smartphone che costano molto di più, ma per chi non ha esigenze particolari può rappresentare un valido acquisto.



Caratteristiche tecniche dell’OSCAL C20