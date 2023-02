Sanremo si è concluso con un trionfo per Marco Mengoni. I risultati degli esperti di stampa, giuria demoscopica e televoto confermano che è lui, senza ombra di dubbio, il vincitore del Festival.

Al contrario, i suoi rivali hanno avuto risultati contrastanti: Tananai, ad esempio, è terzo per la stampa, ultimo per la giuria demoscopica e per il televoto, mentre Ultimo è arrivato secondo solo grazie al televoto, ma è stato relegato al quinto posto dalla stampa.

Nella seconda fase della finale, questa è stata la classifica tra stampa, tv, radio e web: Marco Mengoni al primo posto, seguito da Lazza, Tananai, Mr. Rain e Ultimo.

La giuria demoscopica ha votato Mengoni al primo posto, seguito da Mr. Rain, Lazza, Ultimo e Tananai. Il televoto, invece, ha visto al primo posto Mengoni con il 32,31% dei voti, Ultimo al secondo posto con il 20,38%, Lazza al terzo posto con il 18,27%, Mr. Rain al quarto posto con il 17,87% e Tananai al quinto posto con l'11,15%.

Nella finale, la vittoria è andata a Marco Mengoni con il 45,53% dei voti, seguito da Lazza con il 16,64%, Mr. Rain con il 14,42%, Ultimo con il 12,24% e Tananai con l'11,15%.

C'è anche un'altra interessante informazione nel rapporto completo diffuso dalla Rai.

Nella prima parte della serata finale, prima che i voti venissero "azzerati" per il voto ai 5 "superfinalisti", la classifica era diversa: Marco Mengoni era al primo posto con il 21,19% dei voti, seguito da Ultimo con il 15,67% e Mr. Rain con il 14,8%. Lazza e Tananai erano quarto e quinto, con Madame al sesto posto.