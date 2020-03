Tokyo 2020 possibile rinvio ma sempre nel 2020. Il CIO (Comitato Internazionale Olimpico) sta valutando la possibilità di posticipare le Olimpiadi per l’emergenza coronavirus.

Secondo le dichiarazioni sarebbero stati già individuati due possibili alternative per il loro svolgimento: in agosto oppure in autunno.

Nessun rinvio all’anno prossimo come capitato a molti altri eventi sportivi internazionali.

In Giappone già si parla di una maledizione legata alle Olimpiadi e in molti, ricordano quanto accaduto nel 1940 quando Tokyo perse l’organizzazione dell’evento sportivo a causa dello scoppio della guerra sino-giapponese e adesso dopo 80 anni esatti il coronavirus e il possibile slittamento.

Inoltre, la cancellazione oppure lo slittamento potrebbero costare una decina di miliardi di dollari.

Vedremo tra un mese cosa decideranno il CIO e il Governo di Tokyo.

Nel frattempo però il Canada ha dichiarato che non manderà i suoi atleti mentre l'Australia si starebbe preparando per un eventuale spostamento dei Giochi al 2021.